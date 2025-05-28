Пригодницькі фільми для всієї родини: пориньте у вир захопливих подій

Іноді для затишного родинного вечора достатньо обрати гарний фільм. Ці історії подарують незабутні емоції та перенесуть у світ неймовірних подій.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку фільмів, які сподобаються дорослим, підліткам та дітям!
Брат і сестра об'єднують у небезпечній місії заради пошуку міфічного Джерела молодості. Ця пригода змінить їхні життя назавжди та змусить переглянути їхні мотиви.
Четверо невдах опиняються у світі чудес, де все навколо процвітає завдяки уяві. Але щоб повернутися додому, вони мусять пізнати фантастичний світ та пройти низку випробувань на міцність та сміливість.
Юнак з надздібностями опиняється в паралельній реальності. Він змушений протистояти різним перешкодам та лиходіям, аби знайти вихід з пастки та повернутися додому.
Пригодницький блокбастер про дівчину-мандрівницю, яка шукає загубленого брата. А на допомогу їй приходять милий та загадковий робот і ексцентричний бродяга.
Колишній репортер Едді та його інопланетний симбіот Веном зіштовхуються з новою небезпекою. Цього разу їм доводиться боротися не лише за власне життя, а й долю людства.
Під час прогулянки після школи Чарлі разом з друзями знаходить під своїм будинком секретну штаб-квартиру і розуміє, що його батько є наймогутнішим супергероєм світу. Тепер вони мусять об'єднатися, щоб врятувати світ.
Зворушлива історія про небайдужість до тварин. Після порятунку самотнього пінгвіна головний герой знаходить справжнього друга. Їхній зв'язок допомагає чоловікові впоратися з депресією та зневірою, а також нагадує про важливість турботи про довкілля.
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