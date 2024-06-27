"Пригоди" Остапчука у ТЦК. Спливли нові подробиці скандалу

Скандал з "відмазуванням" від служби Володимира Остапчука набрав нових обертів. Фронтмен українського гурту Our Atlantic Віктор Байда, який раніше розповідав про проходження ВЛК разом із шоуменом, відреагував на його виправдання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку артиста.
Байда прокоментував усі докази які Остапчук надав йому після заяв про "кумівство" у Верховній Раді та відстрочку від служби. Василь у своїй публікації поцікавився, чому лише зараз шоумен вирішив стати на військовий облік, а не на початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, у Instagram-stories ведучий повідомляв, що був знятий з військового обліку у 2015 році, оскільки на той момент проживав у Канаді.
Далі музикант звернувся до ведучого з низкою інших запитань. Виконавець попросив Володимира пояснити йому, що означає "статус волонтера патрульної поліції" і чи має він відповідні документи, які підтверджують його зарахування на таку службу.
"Володимир Остапчук тільки зараз спростовує інформацію про те, що у березні 2022 року вступив до Сил територіальної оборони ЗСУ. При цьому заявляє, що був на волонтерських засадах у патрульній поліції. З доказів він має лиш допис. Яким чином Володимир, який досі не стоїть на військовому обліку, став "волонтером" патрульної поліції?" - пише музикант.
Окрім того, сумнівними видалися Віктору і слова шоумена про те, що до військкомату можна йти лише за місцем проживання, а не за місцем прописки.
Також не викликали довіри у нього і скриншоти знаменитості з додатку "Резерв+". Він запитав, чи може чоловік показати офіційні документи таких повісток, бо такі зображення можна легко підробити.
Наостанок Байда зауважує, що у stories Остапчук звинувачує його у відсутності доказів, у той час як сам Володимир, за його словами, не хоче надавати аргументи, які викреслять всі сумніви.
"Володимир, чому ж ви не надаєте всі документально підтверджені докази? Чому видаляєте коментарі, якщо все що я заявляю це брехня? Чому просили мене не виставляти фото з вами? І так, ви маєте виправдовуватись, бо закон один для всіх", - йдеться у джерелі.
"Вовка, тебе твій кум зі "Слуги народу" і "кварталовєц" Божков Олександр Валерійович знову витягне чи цей раз підеш і будеш норм пацаном?" - підсумував Байдак та розкрив ім'я депутата, який нібито і "допоміг" зірці уникнути мобілізації.
Шоумен відреагував на свіжий пост музиканта та вкотре підкреслив, що всі відповіді на поставлені питання можна знайти у його Instagram.
У той час юзери погодилися з автором публікації Віктором та зауважили, що цій історії потрібно надати розголос.
Напередодні лідер гурту Our Atlantic розповідав про проходження ВЛК разом з Остапчуком. Вони зустрілися 19 червня у поліклініці. За словами виконавця, шоумен проходив перевірку у супроводі поліції, а також хвалився, що проходить усе без черг.
Згодом вони та інші чоловіки приїхали до ТЦК, де їм сказали, що вони більше не поїдуть додому. Після цього чоловіки зайшли в автобус та чекали, поки їх доправлять в розподільчий пункт. Але, як зазначав Байда, Остапчука з ними уже не було.
За його інформацією, ведучий нібито зателефонував своєму другу з Верховної Ради та отримав через це відстрочку від служби.
Володимир назвав подібні закиди неправдивими та зауважив, що інформація, яку надав Віктор не містить доказів.
Окрім того, він оприлюднив в Instagram-stories низку інформації, де висловився про військовий облік, застосунок "Резерв+" та збір необхідних документів задля того, щоб стати на облік зараз.
Тим часом Харчишин відповів, чому підтримує бронювання артистів.
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