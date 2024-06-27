"Пригоди" Остапчука у ТЦК. Спливли нові подробиці скандалу

Що написав Байда після виправдань Остапчука

Байда прокоментував усі докази які Остапчук надав йому після заяв про "кумівство" у Верховній Раді та відстрочку від служби. Василь у своїй публікації поцікавився, чому лише зараз шоумен вирішив стати на військовий облік, а не на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, у Instagram-stories ведучий повідомляв, що був знятий з військового обліку у 2015 році, оскільки на той момент проживав у Канаді.

Байда прокоментував слова Остапчука (Фото: instagram.com/ouratlanticofficial)

Далі музикант звернувся до ведучого з низкою інших запитань. Виконавець попросив Володимира пояснити йому, що означає "статус волонтера патрульної поліції" і чи має він відповідні документи, які підтверджують його зарахування на таку службу.

"Володимир Остапчук тільки зараз спростовує інформацію про те, що у березні 2022 року вступив до Сил територіальної оборони ЗСУ. При цьому заявляє, що був на волонтерських засадах у патрульній поліції. З доказів він має лиш допис. Яким чином Володимир, який досі не стоїть на військовому обліку, став "волонтером" патрульної поліції?" - пише музикант.

Пост артиста про Остапчука (скріншот)

Окрім того, сумнівними видалися Віктору і слова шоумена про те, що до військкомату можна йти лише за місцем проживання, а не за місцем прописки.

Також не викликали довіри у нього і скриншоти знаменитості з додатку "Резерв+". Він запитав, чи може чоловік показати офіційні документи таких повісток, бо такі зображення можна легко підробити.

Наостанок Байда зауважує, що у stories Остапчук звинувачує його у відсутності доказів, у той час як сам Володимир, за його словами, не хоче надавати аргументи, які викреслять всі сумніви.

Кадр з посту Віктора Байди (Фото: instagram.com/ouratlanticofficial)

"Володимир, чому ж ви не надаєте всі документально підтверджені докази? Чому видаляєте коментарі, якщо все що я заявляю це брехня? Чому просили мене не виставляти фото з вами? І так, ви маєте виправдовуватись, бо закон один для всіх", - йдеться у джерелі.

"Вовка, тебе твій кум зі "Слуги народу" і "кварталовєц" Божков Олександр Валерійович знову витягне чи цей раз підеш і будеш норм пацаном?" - підсумував Байдак та розкрив ім'я депутата, який нібито і "допоміг" зірці уникнути мобілізації.

Відповідь Остапчука

Шоумен відреагував на свіжий пост музиканта та вкотре підкреслив, що всі відповіді на поставлені питання можна знайти у його Instagram.

У той час юзери погодилися з автором публікації Віктором та зауважили, що цій історії потрібно надати розголос.

Скриншоти зі сторінки Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

З чого почався скандал

Напередодні лідер гурту Our Atlantic розповідав про проходження ВЛК разом з Остапчуком. Вони зустрілися 19 червня у поліклініці. За словами виконавця, шоумен проходив перевірку у супроводі поліції, а також хвалився, що проходить усе без черг.

Згодом вони та інші чоловіки приїхали до ТЦК, де їм сказали, що вони більше не поїдуть додому. Після цього чоловіки зайшли в автобус та чекали, поки їх доправлять в розподільчий пункт. Але, як зазначав Байда, Остапчука з ними уже не було.

За його інформацією, ведучий нібито зателефонував своєму другу з Верховної Ради та отримав через це відстрочку від служби.

Віктор Байда (Фото: instagram.com/ouratlanticofficial)

Володимир назвав подібні закиди неправдивими та зауважив, що інформація, яку надав Віктор не містить доказів.

Окрім того, він оприлюднив в Instagram-stories низку інформації, де висловився про військовий облік, застосунок "Резерв+" та збір необхідних документів задля того, щоб стати на облік зараз.