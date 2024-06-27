"Приключения" Остапчука в ТЦК. Появились новые подробности скандала

Что написал Байда после оправданий Остапчука

Байда прокомментировал все доказательства, которые Остапчук предоставил ему после заявлений о "кумовстве" в Верховной Раде и отсрочке от службы. Василий в своей публикации поинтересовался, почему только сейчас шоумен решил стать на военный учет, а не в начале полномасштабной войны.

Напомним, в Instagram-stories ведущий сообщал, что был снят с военного учета в 2015 году, поскольку на тот момент проживал в Канаде.

Байда прокомментировал слова Остапчука (Фото: instagram.com/ouratlanticofficial)

Далее музыкант обратился к ведущему с рядом других вопросов. Исполнитель попросил Владимира объяснить ему, что означает "статус волонтера патрульной полиции" и есть ли у него соответствующие документы, подтверждающие его зачисление на такую службу.

"Владимир Остапчук только сейчас опровергает информацию о том, что в марте 2022 года вступил в Силы территориальной обороны ВСУ. При этом заявляет, что был на волонтерских началах в патрульной полиции. Из доказательств он имеет только пост. Каким образом Владимир, который до сих пор не стоит на военном учете, стал "волонтером" патрульной полиции?" - пишет музыкант.

Пост артиста про Остапчука (скріншот)

Кроме того, сомнительными показались Виктору и слова шоумена о том, что в военкомат можно идти только по месту жительства, а не по месту прописки.

Также не вызывали доверия у него и скриншоты знаменитости из приложения "Резерв+". Он спросил, может ли мужчина показать официальные документы таких повесток, поскольку такие изображения можно легко подделать.

Напоследок Байда отмечает, что в stories Остапчук обвиняет его в отсутствии доказательств, в то время как сам Владимир, по его словам, не хочет предоставлять аргументы, которые вычеркнут все сомнения.

Кадр с поста Виктора Байды (Фото: instagram.com/ouratlanticofficial)

"Владимир, почему же вы не предоставляете все документально подтвержденные доказательства? Почему удаляете комментарии, если все что я заявляю - вранье? Почему просили меня не выставлять фото с вами? И да, вы должны оправдываться, потому что закон один для всех", - говорится в источнике.

"Вовка, тебя твой кум из "Слуги народа" и "кварталовец" Божков Александр Валерьевич снова вытянет или на этот раз пойдешь и будешь норм пацаном?" - подытожил Байдак и раскрыл имя депутата, который якобы и "помог" звезде избежать мобилизации.

Ответ Остапчука

Шоумен отреагировал на свежий пост музыканта и еще раз подчеркнул, что все ответы на поставленные вопросы можно найти в его Instagram.

В то время пользователи согласились с автором публикации Виктором и отметили, что этой истории нужно дать огласку.

Скриншоты со страницы Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

С чего начался скандал

Накануне лидер группы Our Atlantic рассказывал о прохождении ВВК вместе с Остапчуком. Они встретились 19 июня в поликлинике. По словам исполнителя, шоумен проходил проверку в сопровождении полиции, а также хвастался, что проходит все без очередей.

Затем они и другие мужчины приехали в ТЦК, где им сказали, что они больше не поедут домой. После этого мужчины зашли в автобус и ждали, пока их доставят в распределительный пункт. Но, как отмечал Байда, Остапчука с ними уже тогда не было.

По его информации, ведущий якобы позвонил своему другу из Верховной Рады и получил из-за этого отсрочку от службы.

Виктор Байда (Фото: instagram.com/ouratlanticofficial)

Владимир назвал подобные упреки неправдивыми и отметил, что информация, предоставленная Виктором, не содержит доказательств.

Кроме того, он обнародовал в Instagram-stories ряд информации, где высказался о военном учете, приложении "Резерв+" и сборе необходимых документов для того, чтобы стать на учет сейчас.