"Приключения" Остапчука в ТЦК. Появились новые подробности скандала

Скандал с "отмазыванием" от службы Владимира Остапчука набрал новые обороты. Фронтмен украинской группы Our Atlantic Виктор Байда, который ранее рассказывал о прохождении ВВК вместе с шоуменом, отреагировал на его оправдания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу артиста.
Байда прокомментировал все доказательства, которые Остапчук предоставил ему после заявлений о "кумовстве" в Верховной Раде и отсрочке от службы. Василий в своей публикации поинтересовался, почему только сейчас шоумен решил стать на военный учет, а не в начале полномасштабной войны.
Напомним, в Instagram-stories ведущий сообщал, что был снят с военного учета в 2015 году, поскольку на тот момент проживал в Канаде.
Далее музыкант обратился к ведущему с рядом других вопросов. Исполнитель попросил Владимира объяснить ему, что означает "статус волонтера патрульной полиции" и есть ли у него соответствующие документы, подтверждающие его зачисление на такую службу.
"Владимир Остапчук только сейчас опровергает информацию о том, что в марте 2022 года вступил в Силы территориальной обороны ВСУ. При этом заявляет, что был на волонтерских началах в патрульной полиции. Из доказательств он имеет только пост. Каким образом Владимир, который до сих пор не стоит на военном учете, стал "волонтером" патрульной полиции?" - пишет музыкант.
Кроме того, сомнительными показались Виктору и слова шоумена о том, что в военкомат можно идти только по месту жительства, а не по месту прописки.
Также не вызывали доверия у него и скриншоты знаменитости из приложения "Резерв+". Он спросил, может ли мужчина показать официальные документы таких повесток, поскольку такие изображения можно легко подделать.
Напоследок Байда отмечает, что в stories Остапчук обвиняет его в отсутствии доказательств, в то время как сам Владимир, по его словам, не хочет предоставлять аргументы, которые вычеркнут все сомнения.
"Владимир, почему же вы не предоставляете все документально подтвержденные доказательства? Почему удаляете комментарии, если все что я заявляю - вранье? Почему просили меня не выставлять фото с вами? И да, вы должны оправдываться, потому что закон один для всех", - говорится в источнике.
"Вовка, тебя твой кум из "Слуги народа" и "кварталовец" Божков Александр Валерьевич снова вытянет или на этот раз пойдешь и будешь норм пацаном?" - подытожил Байдак и раскрыл имя депутата, который якобы и "помог" звезде избежать мобилизации.
Шоумен отреагировал на свежий пост музыканта и еще раз подчеркнул, что все ответы на поставленные вопросы можно найти в его Instagram.
В то время пользователи согласились с автором публикации Виктором и отметили, что этой истории нужно дать огласку.
Накануне лидер группы Our Atlantic рассказывал о прохождении ВВК вместе с Остапчуком. Они встретились 19 июня в поликлинике. По словам исполнителя, шоумен проходил проверку в сопровождении полиции, а также хвастался, что проходит все без очередей.
Затем они и другие мужчины приехали в ТЦК, где им сказали, что они больше не поедут домой. После этого мужчины зашли в автобус и ждали, пока их доставят в распределительный пункт. Но, как отмечал Байда, Остапчука с ними уже тогда не было.
По его информации, ведущий якобы позвонил своему другу из Верховной Рады и получил из-за этого отсрочку от службы.
Владимир назвал подобные упреки неправдивыми и отметил, что информация, предоставленная Виктором, не содержит доказательств.
Кроме того, он обнародовал в Instagram-stories ряд информации, где высказался о военном учете, приложении "Резерв+" и сборе необходимых документов для того, чтобы стать на учет сейчас.
Тем временем Харчишин ответил, почему поддерживает бронь для артистов.
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