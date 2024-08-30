Пригоди, магія і трохи дива. 5 фільмів на вечір, які вразять і дітей, і дорослих

Чимало фільмів, які вважаються дитячими, насправді дуже цікаві навіть для дорослих. І вони здатні подарувати чимало приємних емоцій, адже багато хто хоче відновити віру в дива та трошки відпочити.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 фільмів на вечір, які ви можете подивитися як в компанії дорослих, так і з дітьми - цікаво буде всім.
Історія про родину, в якій чоловік самотужки виховує одразу сімох дітей. Його дружина померла, а тому він намагається знайти няню. Втім, діти зовсім не налаштовані на те, аби хтось їх контролював. Але одного разу прийде та, на кого вони зовсім не чекали.
Неймовірний анімаційний фільм створено за мотивами книги Люка Бессона, він розповість про хлопчика, дідусь якого загадково зник. Дитина дізнається про існування маленьких істот, яких раніше ніколи не помічав. І потім він сам стає крихітним й поринає у світ пригод, про які раніше міг лише мріяти.
Фани фільмів про драконів точно оцінять цю стрічку. Не дивіться на те, що "Ераґон" вийшов аж у 2006 році. Він дуже цікавий і нині, сюжет вас приємно вразить.
Історія про магічний магазин, власник якого вирішив піти на "пенсію", адже працює в ньому вже понад 200 років. Керувати крамничкою доводиться молодій дівчині, яка не розуміє, наскільки важливо підтримувати баланс радістю та позитивом. І одного разу все зміниться.
Дуже гарний фільм, який вразить вас не тільки цікавим сюжетом, а ще й фантастичною "картинкою". І це не просто історія про велетня. Стрічка розповість про те, що таке довіра, справжня дружба та самовідданість.
До слова, раніше ми називали 7 "дорослих" мультсеріалів з чорним гумором, які стануть вашими улюбленими.
Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка цікавих серіалів, які можна подивитися за один вечір.