Пригоди, магія і трохи дива. 5 фільмів на вечір, які вразять і дітей, і дорослих

"Моя жахлива няня"

Історія про родину, в якій чоловік самотужки виховує одразу сімох дітей. Його дружина померла, а тому він намагається знайти няню. Втім, діти зовсім не налаштовані на те, аби хтось їх контролював. Але одного разу прийде та, на кого вони зовсім не чекали.



"Артур і Мініпути"

Неймовірний анімаційний фільм створено за мотивами книги Люка Бессона, він розповість про хлопчика, дідусь якого загадково зник. Дитина дізнається про існування маленьких істот, яких раніше ніколи не помічав. І потім він сам стає крихітним й поринає у світ пригод, про які раніше міг лише мріяти.



"Ераґон"

Фани фільмів про драконів точно оцінять цю стрічку. Не дивіться на те, що "Ераґон" вийшов аж у 2006 році. Він дуже цікавий і нині, сюжет вас приємно вразить.



"Чарівна крамничка"

Історія про магічний магазин, власник якого вирішив піти на "пенсію", адже працює в ньому вже понад 200 років. Керувати крамничкою доводиться молодій дівчині, яка не розуміє, наскільки важливо підтримувати баланс радістю та позитивом. І одного разу все зміниться.



"Великий дружній велетень"

Дуже гарний фільм, який вразить вас не тільки цікавим сюжетом, а ще й фантастичною "картинкою". І це не просто історія про велетня. Стрічка розповість про те, що таке довіра, справжня дружба та самовідданість.