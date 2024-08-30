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Приключения, магия и чудеса. 5 фильмов на вечер, которые поразят и детей, и взрослых

Что посмотреть на выходных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие фильмы, которые считаются детскими, на самом деле очень интересные даже для взрослых. И они способны подарить немало приятных эмоций, ведь многие хотят вернуть веру в чудеса и немного отдохнуть.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 фильмов на вечер, которые вы можете посмотреть как в компании взрослых, так и с детьми - интересно будет всем.

"Моя ужасная няня"

История о семье, в которой мужчина самостоятельно воспитывает сразу семерых детей. Его жена умерла, поэтому он пытается найти няню. Впрочем, дети совсем не настроены на то, чтобы кто-то их контролировал. Но однажды придет та, кого они совсем не ждали.


"Артур и Минипуты"

Невероятный анимационный фильм создан по мотивам книги Люка Бессона, он расскажет о мальчике, дедушка которого загадочно исчез. Ребенок узнает о существовании маленьких существ, которых раньше никогда не замечал. И потом он сам становится крошечным и погружается в мир приключений, о которых раньше мог только мечтать.


"Эрагон"

Фаны фильмов о драконах точно оценят эту ленту. Не смотрите на то, что "Эрагон" вышел еще в 2006 году. Он очень интересен и сейчас, сюжет вас приятно поразит.


"Волшебный магазинчик"

История о магическом магазине, владелец которого решил уйти на "пенсию", ведь работает в нем уже более 200 лет. Руководить магазинчиком приходится молодой девушке, которая не понимает, насколько важно поддерживать баланс радостью и позитивом. И однажды все изменится.


"Большой и добрый великан"

Очень хороший фильм, который поразит вас не только интересным сюжетом, но и фантастической "картинкой". И это не просто история о великане. Лента расскажет о том, что такое доверие, настоящая дружба и самоотверженность.

 

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