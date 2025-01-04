Пригадайте, що вам наснилося. Що обіцяє астрологічний прогноз на суботу, 4 січня

Прогноз астропогоди на 4 січня

"Будь-якому незадоволенню зараз не час. Період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання. Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром. Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих", - пояснила Соловйова.

"Упродовж дня вас будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість. 4 січня - день значних зусиль і колективної праці. Знадобляться зібраність і концентрація. Долайте негатив", - додала вона.

Втім, Марс все ще ретроградний. А тому не варто планувати зміну зачіски, від важливих рішень та нових справ теж варто відмовитися.

Гороскоп на 4 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

4 січня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям". Ця планета може влаштовувати випробовування.

Окрім цього, 3 січня Юпітер опинився в руйнівному градусі Близнюків. І там він перебуватиме до 14 числа.

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість і витримку", - нагадала астролог.

Не варто покладатися на тих, хто не заслуговує довіри. Також слід бути обережними у виборі друзів. Ба більше, не потурайте собі, беручи участь у ризикованих справах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося.