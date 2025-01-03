ua en ru
Пт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Кармічна удача обсипле дивами лише 4 знаки Зодіаку

П'ятниця 03 січня 2025 21:01
UA EN RU
Кармічна удача обсипле дивами лише 4 знаки Зодіаку Таро-гороскоп на суботу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У суботу, 4 січня, представники 4 знаків Зодіаку зможуть забути про все погане. Кармічна удача готується їх ощасливити.

Які знаки Зодіаку отримають неймовірний сюрприз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Стрілець

На вас чекає особлива подія. У суботу ви зможете зрозуміти, що все добро рано чи пізно повертається, а тому сумніватися в справедливості карми точно не варто. Карти Таро обіцяють вам щедру нагороду, це дасть вам сили та бажання підкорювати нові висоти.

Риби

Кармічна удача подарує вам прекрасну новину. 4 січня вам не варто боятися змін і серйозних рішень, все вийде. Постарайтеся правильно розпорядитися своїм шансом, він буде дуже цінним і рідкісним. А тому беріть усе у свої руки та дійте, адже удача на вашому боці.

Близнюки

Таро-гороскоп на 4 січня обіцяє вам неймовірні пригоди. Кармічна удача максимально "обнулить" усі проблеми, вони можуть буквально випаруватися на ваших очах. Після цього, ви легко досягнете бажаного і всі цілі, які здавалися вам нездійсненними, нарешті перетворяться на реальність.

Рак

У суботу вам не доведеться думати про рутину, адже всі звичайні справи затьмарить велика радість. Кармічна удача дасть вам змогу додати у своє життя яскравих фарб, обов'язково скористайтеся таким шансом. Цей день вас не розчарує, готуйтеся до веселощів і щасливих моментів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Венера готує особливий подарунок для 5 знаків Зодіаку.

Крім цього, вже з'явився місячний календар стрижок на січень.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Metro, Tarot.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
NEWS
Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО
Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО