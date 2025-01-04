Вспомните, что вам приснилось. Что обещает астрологический прогноз на субботу, 4 января

Прогноз астропогоды на 4 января

"Любому недовольству сейчас не время. Период уединения, принятия и смирения, пассивности и созерцания. Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут вскоре реализоваться. Занимайтесь привычными делами, не жалуйтесь на жизнь, обстоятельства или окружающих", - пояснила Соловьева.

"В течение дня вас будут сопровождать трудолюбие и изобретательность. 4 января - день значительных усилий и коллективного труда. Понадобятся собранность и концентрация. Преодолевайте негатив", - добавила она.

Впрочем, Марс все еще ретроградный. А потому не стоит планировать смену прически, от важных решений и новых дел тоже стоит отказаться.

Гороскоп на 4 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

4 января - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем". Эта планета может устраивать испытания.

Кроме этого, 3 января Юпитер оказался в разрушительном градусе Близнецов. И там он будет находиться до 14 числа.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку", - напомнила астролог.

Не стоит полагаться на тех, кто не заслуживает доверия. Также следует быть осторожными в выборе друзей. Более того, не потакайте себе, участвуя в рискованных делах, по чьей бы инициативе это ни происходило.