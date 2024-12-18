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У прифронтовому Краматорську родини з дітьми отримали допомогу від Фонду Ахметова

Середа 18 грудня 2024 16:13
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У прифронтовому Краматорську родини з дітьми отримали допомогу від Фонду Ахметова Фото: у прифронтовому Краматорську родини з дітьми отримали допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

У Краматорську Донецької області попри часті обстріли лишається чимало людей, у тому числі й родин із дітьми. Фонд Ріната Ахметова передав дві тисячі продуктових наборів для найбільш вразливих категорій із них - дітей з інвалідністю, багатодітних сімей, матерів-одиначок тощо. Наразі видачі у місті завершено.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному продуктовому наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат Ахметов Краматорськ
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