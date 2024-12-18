Фото: у прифронтовому Краматорську родини з дітьми отримали допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

У Краматорську Донецької області попри часті обстріли лишається чимало людей, у тому числі й родин із дітьми. Фонд Ріната Ахметова передав дві тисячі продуктових наборів для найбільш вразливих категорій із них - дітей з інвалідністю, багатодітних сімей, матерів-одиначок тощо. Наразі видачі у місті завершено.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.