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В прифронтовом Краматорске семьи с детьми получили помощь от Фонда Ахметова

Среда 18 декабря 2024 16:13
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В прифронтовом Краматорске семьи с детьми получили помощь от Фонда Ахметова Фото: в прифронтовом Краматорске семьи с детьми получили помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

В Краматорске Донецкой области несмотря на частые обстрелы остается немало людей, в том числе и семей с детьми. Фонд Рината Ахметова передал две тысячи продуктовых наборов для наиболее уязвимых категорий из них - детей с инвалидностью, многодетных семей, матерей-одиночек и т.д. На данный момент выдачи в городе завершены.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом продуктовом наборе - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат Ахметов Краматорск
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