В прифронтовом Краматорске семьи с детьми получили помощь от Фонда Ахметова

В Краматорске Донецкой области несмотря на частые обстрелы остается немало людей, в том числе и семей с детьми. Фонд Рината Ахметова передал две тысячи продуктовых наборов для наиболее уязвимых категорий из них - детей с инвалидностью, многодетных семей, матерей-одиночек и т.д. На данный момент выдачи в городе завершены.