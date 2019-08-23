Приезжали в Донецк за рабами: в "ДНР" выдали новый фейк об Украине

Коллаж (РБК-Украина)

Военная, которая служила в "ДНР", рассказала новую небылицу

В "ДНР" оскандалились новым нелепым фейком об Украине. На этот раз военная, которая "служила" в рядах "ДНР" с позывным Боня, сообщила, что украинцы приезжали в Донецк за рабами, а также могли просто так захватить любой понравившийся дом. Об этом она рассказала в интервью российскому изданию "Звезда".

Также Боня сказала, что лично видела бумагу, подписанную президентом Петром Порошенко о якобы разрешении приезжим занимать любой понравившийся им дом в городе. Она утверждает, что этот случай произошел в 2014 году.

"Мы приехали в Донецк в очередной раз, получить приказы и все остальное. Нас послали ловить дээргэшников. Сказали, что ездит "пирожок" с минометом по городу где-то в районе Калининского исполкома. И обстреливает частный сектор. Мы поехали. И вот одна машина нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих. Пришлось их отправить тогда к товарищу Аносову "на избушку", пускай разбираются. Каким образом они вообще попали в Донецк с западной Украины, и вообще кто с такими бумагами их сюда пропустил", - рассказала Боня.

Фото: Снайперша Боня (Скриншот из видео)

В комментариях к посту Анатолия Штирлица в Facebook пользователи иронично отреагировали на данный фейк.

Обожаю такие рассказы, можно сказать новый жанр в публицистике - дебилы о дебилах и для дебилов.

Вам смішно. а в нашому селі вірять...І нічого не докажеш....Мені не до сміху......

Я й не знав, що можна.

Блін, треба рухатися поки всіх не розібрали.

Своїх двох я давно вивів в чисте поле, поставив до стіни та пустив кулю в лоба.

А що тут дивно... Я так собі перших рабів і брав. Папір за підписом Пороха до цих пір в мене.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/ukrarmnews)

Как мы ранее писали, боец АТО Виталий Фоменко, который пять лет назад был на Донбассе и вышел живым из Иловайского котла, воссоздал хронологию того жуткого дня и рассказал, как все было.

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