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На Донбассе 8 раз нарушили перемирие

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 20:41
На Донбассе 8 раз нарушили перемирие
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

О погибших или раненых не сообщается

С начала суток 22 августа в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил - дважды неподалеку Водяного, дважды вблизи Новотроицка и дважды в районе Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" противник совершил 2 обстрела - неподалеку Новолуганского, а также вблизи Зайцевого.

При этом о погибших или раненных не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с начала АТО на Донбассе погибло более 450 сотрудников полиции. При этом ранения получило около 2 тысяч полицейских.

Также сообщалось, что 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня 4 раза. Сообщений о погибших или раненых не было.

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