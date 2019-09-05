Прильнула к груди: продюсер Лободы интимно обратилась к певице (фото)

Светлана Лобода, скандальная украинская певица продолжает подогревать слухи о якобы связи между ней и ее продюсером Нателлой Крапивиной. Это следует из ее нежных комментариев под фото самой Крапивиной. Нателла же решила понастольгировать и опубликовала старую фотографию с Лободой.

"Светик, в каком веке до нашей эры была сделана эта фотка?! Я выгляжу, как приемный ребенок, которого привели на елку в Кремль и дали прильнуть к груди снежной королевы", - лирично подписала фото Крапивина.

На что Лобода ей ответила в комментарии: "Прильни, доченька".

Скриншот комментария (instagram.com/lobodaofficial)

Фото: Нателла Крапивина и Светлана Лобода (instagram.com/natellakrapivina)

В комментариях пользователи отметили, что стилиста певицы нужно уволить, а некоторые думают,что Лобода действительно похожа на Снежную королеву.

Стилиста для Светы надо уволить.

Светлана Сергеевна и правда Снежная королева.

Конечно, Нателла подскажите, что вы выпили, что не стареете?

Скриншот комментариев (instagram.com/natellakrapivina)

Как мы ранее писали, Светлана Лобода, которая нередко шокирует пользователей эксцентричными выходками, отличилась и на этот раз. Артистка сделала кавер на песню Пугачевой и нарвалась на критику.

Напомним, что Лобода опозорилась на концерте в России после того, как спела песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".