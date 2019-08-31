Эскортница: Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы

Лобода вызвала шквал негодования
Светлана Лобода, которая нередко шокирует пользователей эксцентричными выходками, отличилась и на этот раз. Артистка сделала кавер на песню Пугачевой и нарвалась на критику. Соответствующий пост опубликован в соцсети Instagram.
Под роликом Лобода отметила также, что поклонников через неделю ждет новый сингл и альбом этой осенью.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Подписчикам танцы Лободы показались вульгарными и неуместными. Фанаты все чаще стали замечать, что у исполнительницы звездная болезнь:
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Лобода опозорилась на концерте в России после того, как спела песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".
Ранее сообщалось о том, что Лобода "зажгла" на столе в ресторане во Франции на острове Святой Маргариты.