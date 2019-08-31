ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эскортница: Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы

STYLERПерсоны    31.08.2019 - 14:24
Эскортница: Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы
Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вызвала шквал негодования

Светлана Лобода, которая нередко шокирует пользователей эксцентричными выходками, отличилась и на этот раз. Артистка сделала кавер на песню Пугачевой и нарвалась на критику. Соответствующий пост опубликован в соцсети Instagram.

Под роликом Лобода отметила также, что поклонников через неделю ждет новый сингл и альбом этой осенью.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчикам танцы Лободы показались вульгарными и неуместными. Фанаты все чаще стали замечать, что у исполнительницы звездная болезнь:

  • Надо же себя так возвысить. Мне не понравилось.
  • А мне кажется, словили звездную болезнь.
  • Эта песня совсем не подходит.
  • Не стоило эту песню исполнять.
  • Испортила этой песней все.
  • Почему певицы сейчас больше похожи на эскортниц, чем на певиц?

Эскортница: Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода опозорилась на концерте в России после того, как спела песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".

Ранее сообщалось о том, что Лобода "зажгла" на столе в ресторане во Франции на острове Святой Маргариты.

Отвратительно: Лобода разгневала поклонников своим поведением в новом клипе (видео) Под кайфом? Внешний вид Лободы вызывает серьезные подозрения
Новости Украины Лобода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь