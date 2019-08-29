Приехала домой и ужаснулась: в Кривом Роге девушка нашла мертвых родителей

В Саксаганском районе Кривого Рога произошло жуткое убийство
На днях 28-летней кривожанке позвонили соседи и рассказали, что из квартиры ее родителей доносится неприятный запах. Когда девушка приехала домой к родителям, то увидела, что отец и мать умерли от насильственной смерти. Об этом сообщает полиция Кривого Рога.
Мать и отец девушки находились в разных комнатах. У отца были видны порезы на руках, а у матери – раны на лице. При этом тела уже начали разлагаться, поэтому соседи и услышали неприятный запах.
В данный момент тела родителей девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Убийство в Кривом Роге (иллюстративное фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Стоит отметить, что соседи рассказали о том, что супруги жили не спокойно и часто ссорились между собой. Их дочь также подтвердила тот факт, что отец часто проявлял агрессию и раньше бил и ее и жену.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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