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Придавило тушей: под Киевом мужчина погиб из-за лося

Киев, Четверг 22 октября 2020 16:48
Придавило тушей: под Киевом мужчина погиб из-за лося
В ДТП под Киевом пассажир погиб из-за лося (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области произошло столкновение автомобиля с лосем

В Киевской области мужчина погиб из-за столкновения автомобиля с лосем. Транспортное средство сбило животное на трассе рядом с селом Рудня-Шпилевская Иванковского района.

Как сообщают в Facebook "Вартові еспресо", автомобиль Renault двигался по трассе Киев - Иванков. Водитель не успел затормозить и сбил лося, который перебегал дорогу.

При сильном ударе животное вылетело на капот и пробило лобовое стекло автомобиля.

36-летний водитель получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. А вот пассажир, что сидел на переднем сидении в момент столкновения, к сожалению скончался на месте. Его придавило лосиной тушей. Животное, соответственно, также погибло.

Фото из-за лишней жестокости мы не будем публиковать, но его можно увидеть по ссылке.

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