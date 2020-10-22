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Придавило тушею: під Києвом чоловік загинув через лося

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 16:48
Придавило тушею: під Києвом чоловік загинув через лося
У ДТП під Києвом пасажир загинув через лося (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Київській області сталося зіткнення автомобіля з лосем

У Київській області чоловік загинув через зіткнення автомобіля з лосем. Транспортний засіб збив тварину на трасі поруч з селом Рудня-Шпилівська Іванківського району.

Як повідомляють у Facebook "Вартові еспресо", автомобіль Renault рухався по трасі Київ - Іванків. Водій не встиг загальмувати і збив лося, який у цей момент перебігав дорогу.

Через дуже сильний удар тварина вилетіла на капот і пробила лобове скло автомобіля.

36-річний водій отримав численні травми і був доставлений в лікарню. А ось пасажир, що сидів на передньому сидінні в момент зіткнення, на жаль помер на місці. Його придавило лосиною тушею. Тварина, відповідно, також загинула.

Фото через зайву жорстокість ми не будемо публікувати, але його можна побачити за посиланням.

Раніше ми писали, що в Дніпрі школярка з дивацтвами захоплюється фото, на яких вона тримає насаджені на ножа голови тварин. В її підбірці вже є кіт, курка і ворона. Робота з психотерапевтом дівчині, схоже, не допомагає.

Також повідомлялося, що у Харкові "Таврія" збила двох хлопчиків-близнюків. Тепер їхня сім'я потребує матеріальної допомоги, небайдужі люди звернулися до українців.

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