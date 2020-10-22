В Днепре школьница увлекается фото с отрубленными головами животных

В Днепре школьница делает фото с головами животных (иллюстративное: pixabay)

Школьница из Днепра увлекается фото с головами животных, наколотыми на острые предметы

В Днепре 15-летняя школьница имеет жуткое хобби. Девятиклассница постит в социальных сетях фото с головами животных, которые накалывает на нож. Если несколько дней назад это был кот, затем курица, то теперь появилось "свежее" фото - головы вороны.

Так, в соцсетях разоблачили неадекватного подростка. Она оказалась ученицей 9 класса из города Днепр. Сообщается, что эта тема не нова. С девочкой и ее родителями разговаривал психолог, но это не помешало появлению новой публикации с отрезанной головой птицы.

"Сегодня утром я разговаривала со старым веганом, а сейчас ну... вот это у меня дом, - подписала девушка жуткое фото с головой птицы и добавила - Прошлые 3 черепа не так воняли".

Школьница из Днепра позирует с отрубленными головами животных (скрин: соцсети)

О девочке известно, что она не особо общительна, ведет себя странно

"По неофициальной информации, она бросалась на родителей с ножом, лежала на Игрени в больнице, родители, вероятно, в курсе, но ничего не делают. Девочка ушла из одной школы и перешла в другую, как нам сказали по "семейным обстоятельствам". Сегодня ее не было в школе, она уже была в отделении полиции и давала показания, она сказала, что голову кота она уже нашла отрубленной и решила с ней сфотографироваться, одноклассникам она сказала, что это чучело, человек, который ее фотографировала, так же уже дал показания", - рассказывают в соцсетях.

То самое скандальное фото с головой кота (соцсети)

У школьницы из Днепра странные увлечения (фото: соцсети)

Отметим, что школьницу пока что не могут привлечь к ответственности, так как она несовершеннолетняя. Ранее ее родители получили штраф за действия дочери, но за повторное нарушение он может быть больше.

Ранее мы писали, что под Запорожьем зоозащитники разоблачили целую банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео.

Также сообщалось, что в Киеве заметили циничного живодера. Он травил и убивал котов.