Эти причины заставят вас стирать новое постельное белье всегда: что нужно знать

Новый комплект постельного беля выглядит свежим и чистым. Но на самом деле это не так и перед использованием его нужно обязательно постирать.
Почему нужно стирать новый комплект постельного белья - читайте в материале ниже.
Эксперты рекомендуют стирать постельное белье после покупки и перед использованием, так как:
Самый красивый и чистый на вид комплект постельного белья стоит выстирать хотя бы на коротком режиме стирки. А иначе вы не будете застрахованы от:
Раздражения и зуда, которые возникают на коже из-за специальных растворов, которыми обрабатывают ткань. Первая стирка его смывает.
От сна на жестком постельном белье.
От окрашивания тела, лица, пижамы и нижнего белья красками, которые остались на ткани.
От неприятного запаха, который может исходить от новой ткани.
По словам экспертов, есть несколько признаков, которые указывают на то, что новая постель будет пригодна сразу, без стирки.
1. У вас нет аллергических реакций
2. Комплект не предназначен для детской кровати.
3. Вы купили дорогой комплект белья в герметической упаковке
4. Вы готовы нести ответственность за все риски, которые указаны выше
Новый комплект постельного белья не требует каких-либо особенных условий стирки. В первую очередь, нужно соблюдать рекомендации производителя, которые указаны на упаковке или этикетке.
Новый комплект необязательно ставить на длительную программу с высоким температурным режимом. Достаточно будет поставить на короткий режим или режим для деликатной ткани со средним температурным режимом.
Также новый комплект можно постирать вручную - замочить на 20-30 минут с моющим средством, а потом выполоскать в теплой воде.
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