Ці причини змусять вас прати нову постільну білизну завжди: що потрібно знати

Новий комплект постільної білизни виглядає свіжим і чистим. Але насправді це не так і перед використанням його потрібно обов'язково випрати.
Чому потрібно прати новий комплект постільної білизни - читайте в матеріалі нижче.
Експерти рекомендують прати постільну білизну після покупки та перед використанням, оскільки:
Найкрасивіший і чистий на вигляд комплект постільної білизни варто випрати хоча б на короткому режимі прання. А інакше ви не будете застраховані від:
Роздратування і свербіння, які виникають на шкірі через спеціальні розчини, якими обробляють тканину. Перше прання його змиває.
Від сну на жорсткій постільній білизні.
Від фарбування тіла, обличчя, піжами та спідньої білизни фарбами, які залишилися на тканині.
Від неприємного запаху, який може йти від нової тканини.
За словами експертів, є кілька ознак, які вказують на те, що нова постіль буде придатна відразу, без прання.
1. У вас немає алергічних реакцій
2. Комплект не призначений для дитячого ліжка.
3. Ви купили дорогий комплект білизни в герметичній упаковці
4. Ви готові нести відповідальність за всі ризики, які вказані вище
Новий комплект постільної білизни не вимагає яких-небудь особливих умов прання. В першу чергу, потрібно дотримуватися рекомендацій виробника, які вказані на упаковці або етикетці.
Новий комплект необов'язково ставити на тривалу програму з високим температурним режимом. Досить буде поставити на короткий режим або режим для делікатної тканини із середнім температурним режимом.
Також новий комплект можна випрати вручну - замочити на 20-30 хвилин з миючим засобом, а потім виполоскати в теплій воді.
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