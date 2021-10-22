Вот причины, по которым мы притягиваем к себе неудачи и неприятности
Проблемы, неудачи, неприятности, настигающие нас, могут быть следствием наших же действий, зачастую - неосознанных. Эксперты назвали топ причин, по которым нам не везет, даже если очень сильно стараться.
Об этом пишет SlovoFraza.
Негативное мышление
Своими негативными мыслями вы зачастую ставите блок на удачу, создавая своего рода вирусную программу. К примеру, такие мысли, как "мне никогда не везет", "я - неудачник", "удача - это только для избранных" - отрицательные установки, которые лишь отпугивают вашу удачу.
Вы тратите жизненные силы впустую
Удача сопутствует тем, кто полон энергии, всегда готов сказать "Да" чему-то новому и не боится рисковать. Размениваясь же на мелочи и пустяки, вы рискуете стать выжатым лимоном, который попросту может пропустить свое счастье.
Вредные привычки
Если вы подумали о курении - да, это плохо. Но вредными тут можно считать и лень, неправильное питание, прокрастинацию, привычку опаздывать и так далее. Тратьте силы на то, что делает вас сильнее, а не наоборот.
Токсичное окружение
Если в вашей жизни присутствуют манипуляторы, абьюзеры, любители поныть и пожаловаться на жизнь, энергетические вампиры, враги, завистники - неприятности так и будут липнуть к вам. Окружите себя позитивными, оптимистично мыслящими людьми, нацеленными на успех, и все у вас будет хорошо.
Неправильные цели в жизни
Если вы хотите достичь финансового процветания, забудьте об этом, если, например, не любите свою работу, дело которым вы занимаетесь. Это только высасывает из вас энергию, и, как следствие - удачу.
В вашем доме нет гармонии
Бардак в доме притягивает в него неудачу. Окружите себя вещами, которые радуют глаз, упорядочите быт, создайте уют, впустите свет в окна, тогда и хорошее начнет притягиваться в вашу жизнь.
Вы не занимаетесь своим здоровьем
Спортзал, велопрогулки, пробежки дадут вам заряд бодрости, позитива и хорошего настроения. А унылым и грустным людям, как мы уже знаем, везет не сильно часто.
Вы завидуете и таите обиды
Это очень опасные чувства, которые способны буквально съесть изнутри. Прекратите смотреть, что там хорошего у соседа, а сосредоточьтесь на себе, своем развитии.
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