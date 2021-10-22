Вот причины, по которым мы притягиваем к себе неудачи и неприятности

Проблемы, неудачи, неприятности, настигающие нас, могут быть следствием наших же действий, зачастую - неосознанных. Эксперты назвали топ причин, по которым нам не везет, даже если очень сильно стараться.

Негативное мышление

Своими негативными мыслями вы зачастую ставите блок на удачу, создавая своего рода вирусную программу. К примеру, такие мысли, как "мне никогда не везет", "я - неудачник", "удача - это только для избранных" - отрицательные установки, которые лишь отпугивают вашу удачу.

Вы тратите жизненные силы впустую

Удача сопутствует тем, кто полон энергии, всегда готов сказать "Да" чему-то новому и не боится рисковать. Размениваясь же на мелочи и пустяки, вы рискуете стать выжатым лимоном, который попросту может пропустить свое счастье.

Вредные привычки

Если вы подумали о курении - да, это плохо. Но вредными тут можно считать и лень, неправильное питание, прокрастинацию, привычку опаздывать и так далее. Тратьте силы на то, что делает вас сильнее, а не наоборот.

Токсичное окружение

Если в вашей жизни присутствуют манипуляторы, абьюзеры, любители поныть и пожаловаться на жизнь, энергетические вампиры, враги, завистники - неприятности так и будут липнуть к вам. Окружите себя позитивными, оптимистично мыслящими людьми, нацеленными на успех, и все у вас будет хорошо.

Неправильные цели в жизни

Если вы хотите достичь финансового процветания, забудьте об этом, если, например, не любите свою работу, дело которым вы занимаетесь. Это только высасывает из вас энергию, и, как следствие - удачу.

В вашем доме нет гармонии

Бардак в доме притягивает в него неудачу. Окружите себя вещами, которые радуют глаз, упорядочите быт, создайте уют, впустите свет в окна, тогда и хорошее начнет притягиваться в вашу жизнь.

Вы не занимаетесь своим здоровьем

Спортзал, велопрогулки, пробежки дадут вам заряд бодрости, позитива и хорошего настроения. А унылым и грустным людям, как мы уже знаем, везет не сильно часто.

Вы завидуете и таите обиды

Это очень опасные чувства, которые способны буквально съесть изнутри. Прекратите смотреть, что там хорошего у соседа, а сосредоточьтесь на себе, своем развитии.