Ось причини, через які ми притягуємо до себе невдачі і неприємності

Проблеми, невдачі, неприємності, що наздоганяють нас, можуть бути наслідком наших же дій, часто - неусвідомлених. Експерти назвали топ причин, за якими нам не щастить, навіть якщо дуже сильно старатися.

Негативне мислення

Своїми негативними думками ви часто ставите блок на удачу, створюючи свого роду вірусну програму. Наприклад, такі думки, як "мені ніколи не щастить", "я - невдаха", "удача - це тільки для обраних" - негативні установки, які лише відлякують вашу удачу.

Ви витрачаєте життєві сили намарно

Удача супроводжує тим, хто сповнений енергії, завжди готовий сказати "Так" чомусь новому і не боїться ризикувати. Розмінюючись ж на дрібниці, ви ризикуєте стати вичавленим лимоном, який просто може пропустити своє щастя.

Шкідливі звички

Якщо ви подумали про куріння - так, це погано. Але шкідливими тут можна вважати і лінь, неправильне харчування, прокрастинацію, звичку спізнюватися і так далі. Витрачайте сили на те, що робить вас сильніше, а не навпаки.

Токсичне оточення

Якщо у Вашому житті присутні маніпулятори, аб'юзери, любителі понити і поскаржитися на життя, енергетичні вампіри, вороги, заздрісники - неприємності так і будуть липнути до вас. Оточіть себе позитивними, оптимістично мислячими людьми, націленими на успіх, і все у вас буде добре.

Неправильні цілі в житті

Якщо ви хочете досягти фінансового процвітання, забудьте про це, якщо, наприклад, не любите свою роботу, справу якою ви займаєтеся. Це тільки висмоктує з вас енергію, і, як наслідок - удачу.

У вашому домі немає гармонії

Бардак в будинку притягує в нього невдачу. Оточіть себе речами, які радують око, впорядкуйте побут, створіть затишок, впустіть світло у вікна, тоді і хороше почне притягуватися у ваше життя.

Ви не займаєтеся своїм здоров'ям

Спортзал, велопрогулянки, пробіжки дадуть вам заряд бадьорості, позитиву і гарного настрою. А похмурим і сумним людям, як ми вже знаємо, щастить не сильно часто.

Ви заздрите і таїте образи

Це дуже небезпечні почуття, які здатні буквально з'їсти зсередини. Припиніть дивитися, що там хорошого у сусіда, а зосередьтеся на собі, своєму розвитку.