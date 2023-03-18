Причини у жінках? Психолог пояснила, що насправді штовхає чоловіка на зраду

Чому чоловіки зраджують

"Перше, що необхідно зрозуміти - жінка може бути найкрасивішою, найрозумнішою і сексуальною та якщо у чоловіка є незакриті внутрішні питання, часто не усвідомлені, він буде зраджувати. І тут причина не в жінці, а в ньому", - пояснює експерт.

Ірина називає кілька причин, які спонукають чоловіка "скочити у гречку".

Зрадою чоловік компенсує невпевненість у собі

Зраджуючи свою партнерку, чоловік так приховує свій глибинний комплекс неповноцінності та невпевненість у собі.

Зовні чоловік може бути соціально успішним, але внутрішньо - він цього не відчуває, не вірить в це.

"Йому постійно необхідне підтвердження у тому, що він класний. Чоловік зваблює жінку, закохує в себе і покидає чи навідується час від часу, таким чином самостверджується. Навіть одружений із найпрекраснішою жінкою, він систематично змінюватиме коханок", - каже психолог.

Через складний нарцисичний розлад

В цьому випадку чоловік відчуває внутрішню зневагу до жінок, окрім зради присутнє психологічне, а можливо й фізичне насилля.

"На першому етапі він зачаровує жінку своєю харизмою, розповідає, яка вона бажана та кохана. Далі ізолює її від друзів та близьких і через деякий час, коли відчуває свою владу - починає принижувати та зраджувати", - каже експерт.

За словами психолога, для такого чоловіка головне - відчувати свою владу та пригнічувати партнерку. Так поводять себе чоловіки, яких "задавлювали" в дитинстві.

Через сильний страх, що жінка зрадить перша

Чоловік, який боїться, що дружина піде від нього, на випередження зраджує сам. Таким чином, побудовою любовного трикутника, він захищається, щоб не лишитись одному.

"У цьому випадку можемо говорити про сильний страх покинутості у чоловіка", - пояснює психолог.