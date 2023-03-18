Причины в женщинах? Психолог объяснила, что на самом деле толкает мужчину на измену

Много женщин, которые столкнулись с мужской неверностью, мысленно задают себе вопрос - "Почему он так поступил?", "Чего ему не хватало?"... И довольно часто женщины находят причину измены в себе. Считают, что сами виноватые, недостаточно были сексуальными, привлекательными или умными. Впрочем, это ли толкает мужчин на измену?
О настоящих причинах неверности мужчин рассказала психолог Ирина Йохна на своей странице в Instagram.
"Первое, что необходимо понять - женщина может быть самой красивой, умной и сексуальной, но если у мужчины есть незакрытые внутренние вопросы, часто не осознанные, он будет изменять. И здесь причина не в женщине, а в нем", - объясняет эксперт.
Ирина называет несколько причин, побуждающих мужчину к измене.
Изменяя своей партнерше, мужчина так скрывает свой глубинный комплекс неполноценности и неуверенность в себе.
Внешне мужчина может быть социально успешным, но внутренне - он этого не чувствует, не верит в это.
"Ему постоянно необходимо подтверждение в том, что он классный. Мужчина обольщает женщину, влюбляет в себя и бросает или наведывается время от времени, таким образом самоутверждается. Даже женатый на самой прекрасной женщине, он будет систематически менять любовниц", - говорит психолог.
В этом случае мужчина испытывает внутреннее пренебрежение к женщинам, кроме измены присутствует психологическое, а возможно и физическое насилие.
"На первом этапе он очаровывает женщину своей харизмой, рассказывает, какая она желанная и любимая. Далее изолирует ее от друзей и близких и через некоторое время, когда чувствует свою власть - начинает унижать и изменять", - говорит эксперт.
По словам психолога, для такого мужчины главное - чувствовать свою власть и подавлять партнершу. Так ведут себя мужчины, которых "задавливали" в детстве.
Мужчина, который боится, что жена уйдет от него, на опережение изменяет сам. Таким образом, построением любовного треугольника, он защищается, чтобы не остаться одному.
"В этом случае можем говорить о сильном страхе у мужчины быть брошенным", - объясняет психолог.
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