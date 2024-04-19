Причини можуть бути тривожними. Вчені пояснили, чому людям здається, що за ними спостерігають

Багатьом знайома ситуація, коли у зовсім порожньому приміщенні людині здається, що за нею спостерігають. Буває, що такий ефект виникає на фоні переглянутого фільму жаху або ж через підвищену тривожність. Втім, іноді це має серйознішу причину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Live science .

Чому виникає цей ефект

За словами клінічного та судового психолога Леслі Добсона, існує низка причин, чому хтось може відчувати, ніби за ним спостерігають. Ці причини охоплюють широкий спектр, включаючи перегляд страшних фільмів або новин, підвищена настороженість після стресової або травматичної події і серйозні психічні розлади.

"У більш екстремальних випадках людина може відчувати параною та надмірну настороженість, часто пов’язану з основним станом психічного здоров’я або фізичним захворюванням мозку", - заявила Добсон.

Згідно зі статтею докторанта з когнітивних нейронаук Гаррієт Демпсі-Джонс, було припущено, що людський мозок має нейронну мережу, призначену виключно для обробки погляду. Люди настільки еволюціонували, що можуть відчувати непрямі погляди інших.

Цей ефект часто виникає у людей, які пережили травматичні події

Згідно з дослідженням 2023 року в журналі Frontiers in Psychology, для людей, які пережили травматичні події, підвищена пильність стає захисним механізмом, який покликаний запобігти майбутньому стресу, уникаючи небезпеки.

"Мигдалеподібне тіло обробляє наші емоції, такі як стрес і тривога. Якщо є велике емоційне навантаження або фізичні ушкодження, це може призвести до загострення емоційних реакцій, таких як сприйняття загрози", - каже Добсон.

Ефект може виникати через психологічні причини

Симптоми шизофренії включають підвищену настороженість і параною, які можуть включати оману, що хтось спостерігає за людиною.

Дослідження показують, що у людей з шизофренією параноя пов’язана з ненормальною активністю лімбічної системи, частини мозку, яка включає мигдалеподібне тіло та контролює наші емоції, засновані на реакції "бийся або біжи".

Дослідження 2022 року пояснило, що у пацієнтів із шизофренією параноя була пов’язана зі збільшенням кровотоку в мигдалині під час стану спокою. Крім того, незвичайний зв’язок між мигдалеподібним тілом та іншими ділянками мозку, такими як зорова кора, гіпокамп і префронтальна кора, був пов’язаний з параноєю.

Експерти закликають людей, які відчувають подібні симптоми, звертатись до лікарів для обстеження.