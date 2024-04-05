Викликає не тільки емоції. Вчені визначили, як музика впливає на фізичний стан людини

Вчені виявили, як музика відбивається на фізичному стані людини. Вони знайшли музичні моделі, які змушують серце битися швидше, а також відчувати реакції у животі.

Як проводили дослідження

Те, що музика може викликати сильні емоційні реакції, вже було відомо. Але піаніст і композтор Тацуя Дайкоку з Токійського університету в Японії і його колеги вирішили визначити, де люди відчувають ці емоції у своєму тілі.

Щоб виявити це, вони спершу використали аналітичне та статистичне програмне забезпечення, щоб розділити 890 пісень із чарту US Billboard Hot 100.

Програмне забезпечення оцінювало послідовність пісень від акорду до акорду як різні варіації високого або низького рівня як несподіванки, так і невизначеності.

Дослідники створили 92 музичні сегменти з чотирьох акордів, кожен з яких представляє одну з восьми можливих різних комбінацій несподіванок і невизначеності. Потім вони попросили 527 добровольців послухати різні набори всіх восьми цих акордів, дивлячись на онлайн-силует людського тіла.

Слухачам пропонували натискати на ті місця на тілі, де вони відчували фізичну реакцію протягом 10 секунд після того, як почули музику. Після цього вони заповнили онлайн-опитування щодо емоцій, які вони відчували, слухаючи акорди.

Що показали результати

Дослідники виявили, що коли перші три акорди звучать за легко передбачуваною схемою, основні відмінності у відчуттях тіла мають багато спільного з тим, що відбувається на четвертому акорді. Якщо цей четвертий акорд слідував очікуваній моделі, люди відчували це в животі, але якщо він відхилявся від очікуваної моделі, вони відчували це біля серця.

Що стосується емоцій, учасники повідомили про більші відчуття спокою, полегшення, задоволення, ностальгії та співчуття, коли акорди йдуть за передбачуваною схемою.

Коли перші три акорди були передбачуваними, а четвертий не був несподіваним, навіть якщо його було відносно важко передбачити, вони, як правило, відчували менше почуття ніяковості або тривоги порівняно з іншими аранжуваннями акордів.

"Отримані результати проливають світло на те, як музика торкається не лише наших вух, але й наших тіл і сердець. Музика має силу викликати ці сильні емоції, допомагаючи нам зрозуміти наш внутрішній емоційний ландшафт так, як це неможливо зрозуміти словами", - каже Дайкоку.