Причина не така проста. Стало відомо, чому джинси сині

Історія створення джинсів

Спочатку джинси були створені як одяг для нижчих та робочих класів. Їх використовували як робочу уніформу, завдяки міцній та зносостійкій тканині.

Все змінилося у 1873 році, коли Леві Страус запатентував джинси у Сполучених Штатах у схожому стилі, але з іншими елементами. Бренд існує й досі.

Як синій індиго став культовим кольором джинсів?

Синій колір був обраний для джинсової тканини через хімічні властивості синього барвника. Більшість барвників проникають у тканину за високих температур, змушуючи колір на ній триматися. Натуральний барвник індиго, використаний у перших джинсах, фарбував лише поверхню волокнистого матеріалу.

Міцність джинсової тканини - це те, що захищає їх від пошкоджень після багатьох прань, хоча є й ті, хто стверджує, що чим більше їх стирають, тим зручніше.

Джинси якого кольору найкраще пасують чоловікам?



Класичні темно-сині джинси - найуніверсальніші джинси, що адаптуються для будь-якого випадку і будь-якого образу. Надягніть їх зі спортивною курткою, сорочкою на гудзиках і парою коричневих класичних туфель або по-іншому з футболкою та кросівками, щоб створити більш невимушений образ. Темно-сині джинси можна стилізувати по-різному, щоб вони наближалися до будь-якої ситуації.