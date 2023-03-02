Андре Тан показав з чим можна носити худі: добірка модних образів

Зазвичай люди віддають перевагу зручним та затишним речам. Майже кожна дівчина має у своєму гардеробі худі, яке є дуже комфортним. Однак, потрібно знати, з чим носити цю річ, щоб виглядати стильно.

Про це розповів український дизайнер Андре Тан в Instagram .

З жакетом

Найпопулярнішою комбінацією з худі є кросівки, спортивні штани та джинси. Однак, Андре Тан вирішив відійти від звичних стилізацій та розповів, що завдяки худі можна створити вишуканий та елегантний образ.

Як правильно поєднувати худі (instagram.com/andre_tan_official)

Він зазначив, що знадобиться класичний оверсайз жакет в чорному, сірому кольорі чи в клітинку. Поєднати його можна зі штанами прямого крою. Це допоможе створити образ, який буде актуальним впродовж усього сезону.

Андре Тан розповів, як стильно поєднувати худі (instagram.com/andre_tan_official)

За словами Андре Тана, кросівки додадуть трохи фривольності вигляду, а якщо взути підбори, то вони зроблять образ дуже елегантним.

Окрім того, тандем худі та брючного костюма буде виглядати дуже стильно. Такий образ можна вписати у діловий стиль, якщо ваш робочий дрес-код не занадто консервативний.

Андре Тан розповів, як правильно поєднувати худі (instagram.com/andre_tan_official)

Дизайнер радить дотримуватись балансу в палітрі кольорів. До костюма потрібно підібрати худі нейтральних кольорів.

Андре Тан розповів, як правильно поєднувати худі (instagram.com/andre_tan_official)

Худі зі спідницею

Також можна поєднувати худі зі спідницею. Антре Тан радить обирати спідницю олівець, спідницю максі чи міні довжини.

"Цікаво виглядатиме поєднання худі зі спідницею плісе, шкіряною чи з воланами або бахромою", - додав дизайнер.

Худі можна поєднувати зі спідницями (instagram.com/andre_tan_official)