В чем причина разрушительных потопов на западе Украины: в Укргидрометцентре дали ответ

Непогода и потопы на Западной Украине из-за мощных ливней привела к человеческим жертвам и значительных повреждениям инфраструктуры в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Ненастье было вызвано малоподвижным атмосферным фронтом в этих регионах, в то время, как вся страна сейчас находится в малоградиентном поле пониженного давления, сопровождающееся дождями.

Таким образом на Прикарпатье, Буковине, Закарпатье и особенно в Карпатах дождей было гораздо больше. Об этом заявил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает ТСН.

В то же время синоптики прогнозируют улучшение погодных условий и уменьшение количества осадков уже с сегодняшнего дня.

Билык отметил, что непогода на западе страны наблюдается 2-3 дня, начиная от 20 июня.

С 24 июня в Украине ожидают повышение атмосферного давления, фронт будет постепенно размываться, интенсивность дождей будет уменьшаться.

"Уже сегодня в Карпатах не ожидается сильных и чрезвычайных дождей, которые до этого фиксировали некоторые станции. На выходных на западе Украины уже будут обычные летние дожди, умеренные. Значительных осадков в регионе не ожидается", - рассказал специалист.

Напомним, что в результате паводков в Ивано-Франковской области затопило более 4,5 тысячи домов и обесточены десятки населенных пунктов.

В Ивано-Франковской области из-за стихии погибли 3 человека и еще один - пропал без вести.

На Буковине 23 июня паводок повредил газораспределительные подземные и надземные газопроводы, и Черновцы оказались под угрозой остановки газоснабжения.

В сети очевидцы и спасатели публикуют видео последствий подтопления и разрушений в западных областях страны.

Видео: Наводнение в Галиче показали с высоты птичьего полета

Наводнение на Прикарпатье показали на видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан совершили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

Видео: Наводнение на западе Украины привело к разрушительным последствиям

Ранее мы писали о том, что в Черновцах река Прут выходит из берегов, и села региона могут уйти под воду.

Также сообщалось, что в Карпатах из-за непогоды исчезло красивое изумрудное озеро, которое очень любили туристы.