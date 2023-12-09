Прибудинковий обхід працівників ТЦК: юрист пояснив, чи мають право військкоми заходити у квартири

Чи мають вправо працівники ТЦК та СП заходити у квартири

Можливість здійснення прибудинкових обходів представниками ТЦК та СП для перевірки даних про призовників передбачено постановою КМУ 1487 від 30.12.2022 року.

"Ця норма викликала великий резонанс серед моїх підписників, тому хочу звернути увагу на таку річ. Постанова 1487 не дає права без дозволу господаря, примусово потрапити на територію домоволодіння, до будинку, квартири чи іншого помешкання людини. Ані постанова КМУ 1487, ані інші нормативні акти, не дають їм таких повноважень", - пояснює адвокат.

Він додає, що якщо ви не хочете відчиняти двері чи з кимось розмовляти, навіть, якщо це представники ТЦК - це ваше право, навіть під час правового режиму воєнного стану.

"Якщо хтось наважиться порушити це ваше право - то це кримінальна відповідальність", - додає Крекотень.

Що не мають права робити працівники ТЦК

Раніше ми детально розповідали, що не мають права робити працівники ТЦК під час вручення повістки. Зокрема їм заборонено: