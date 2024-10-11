Приберіть цей шкідливий сніданок зі свого раціону для покращення стану організму

Сніданок кожної людини повинен бути смачний та головне корисним для здоров'я. Виключити з такого прийому їжі варто солодощі та апельсиновий сік, які можуть лише нашкодити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Апельсиновий сік з магазину містить велику кількість цукру у своєму складі, що дорівнює семи чайних ложок цукру.
Біохімік Джессі Інхауспе розповів, що варто "викорінили" солодкий фруктовий сік зі свого раціону. Замість цього варто віддати перевагу сніданку з високим вмістом білка, який гарантує довшу ситість.
Горіхи - дуже важливий продукт для тих, хто не їсть продукти тваринного походження. Вони містять білок, антиоксиданти, магній, калій і корисні для серцево-судинної системи жири.
Насіння льону містить омега-3 жирні кислоти, білок і клітковину.
Користь для здоров'я від насіння льону полягає в зниженні рівня холестерину в крові, поліпшенні чутливості до інсуліну, зниженні в крові рівня цукру і навіть захисті від раку молочної залози.
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