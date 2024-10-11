UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Приберіть цей шкідливий сніданок зі свого раціону для покращення стану організму

Експерт назвав сніданок, який варто прибрати з раціону (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сніданок кожної людини повинен бути смачний та головне корисним для здоров'я. Виключити з такого прийому їжі варто солодощі та апельсиновий сік, які можуть лише нашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Який сніданок шкодить здоров'ю

Апельсиновий сік з магазину містить велику кількість цукру у своєму складі, що дорівнює семи чайних ложок цукру.

Біохімік Джессі Інхауспе розповів, що варто "викорінили" солодкий фруктовий сік зі свого раціону. Замість цього варто віддати перевагу сніданку з високим вмістом білка, який гарантує довшу ситість.

Які продукти включити у сніданок

Горіхи - дуже важливий продукт для тих, хто не їсть продукти тваринного походження. Вони містять білок, антиоксиданти, магній, калій і корисні для серцево-судинної системи жири.

Насіння льону містить омега-3 жирні кислоти, білок і клітковину.

Користь для здоров'я від насіння льону полягає в зниженні рівня холестерину в крові, поліпшенні чутливості до інсуліну, зниженні в крові рівня цукру і навіть захисті від раку молочної залози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаЗдоров'я