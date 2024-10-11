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Уберите этот вредный завтрак из своего рациона для улучшения состояния организма

Эксперт назвал завтрак, который следует убрать из рациона (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Завтрак каждого человека должен быть вкусным и главное полезным для здоровья. Исключить из такого приема пищи следует сладости и апельсиновый сок, которые могут только навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Какой завтрак вредит здоровью

Апельсиновый сок из магазина содержит большое количество сахара в своем составе, равное семи чайным ложкам сахара.

Биохимик Джесси Инхауспе рассказал, что стоит "искоренить" сладкий фруктовый сок из своего рациона. Вместо этого стоит отдать предпочтение завтраку с высоким содержанием белка, который гарантирует более длинную сытость.

Какие продукты включить в завтрак

Орехи - очень важный продукт для тех, кто не ест продукты животного происхождения. Они содержат белок, антиоксиданты, магний, калий и полезные для сердечно-сосудистой системы жиры.

Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, белок и клетчатку.

Польза для здоровья от семян льна заключается в понижении уровня холестерина в крови, улучшении чувствительности к инсулину, понижении в крови уровня сахара и даже защите от рака молочной железы.

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