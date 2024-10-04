В яких продуктах найбільше крохмалю та чи корисні вони для організму
Кожна людина намагається звертати увагу на продукти харчування у своєму раціоні. Багато продуктів містять у своєму складі велику кількість крохмалю.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи може крохмаль зашкодити організму та які продукти найбільше його містять.
Що таке крохмаль
Крохмаль - це полісахарид або складний вуглевод. Він складається з ланцюжка простих цукрів, а вони вже споруджені глюкозою.
Він відіграє важливу роль, а саме збереження енергії в людському організмі і поживних речовин протягом тривалого часу. Рослини ж здатні робити запаси з цієї ж енергії, створюючи зернятка крохмалю.
Продукти з великим вмістом крохмалю
Картопля
Дієтолог Ольга Безугла розповіла, що картопля є одним з основних джерел крохмалю в раціоні людини.
Такий овоч часто вживається з нездоровими добавками, такими як масло, сметана, сіль і шматочки бекону. Популярні страви з картоплі можуть містити багато вуглеводів і жиру, що призводить до збільшення ваги.
Кукурудза
Кукурудза також містить значну кількість крохмалю, що слід враховувати при плануванні дієти.
Одна чашка жовтої кукурудзи містить 10,7 г крохмалю, що може здатися дуже великим. Тим не менш, кукурудза є хорошим джерелом клітковини та необхідних вітамінів групи B, тому вона є корисним доповненням до вашого раціону, якщо їсти її в помірних кількостях
Батат
Батат також містить значну кількість крохмалю, проте багатий
на бета-каротин, що робить його поживним варіантом.
Білий рис
Чашка білого рису, який містить 44 г крохмалю. Процес обробки білого рису видаляє висівки та зародки, які містять більшість поживних речовин. Однак рис часто збагачений деякими поживними речовинами, такими як залізо та вітаміни групи B.
Обираючи овочі з низьким вмістом крохмалю, ви можете насолоджуватися стравами, що підтримують здоровий рівень енергії без надмірних вуглеводів.
Ці овочі також допоможуть створити збалансоване меню, багате на необхідні поживні речовини.
Доведено, що обмеження споживання крохмалю та вуглеводів загалом покращує рівень артеріального тиску.
Є продукти, які не містять крохмалю і є необхідними і корисними для повноцінного розвитку людського організму. До таких відносяться:
- м'ясо будь-якої тварини
- рибу і морепродукти
- яйця
- молочна продукція
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої, сайт Web MD та Ni direct.
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