Приберіть цей шкідливий сніданок зі свого раціону для покращення стану організму
Сніданок кожної людини повинен бути смачний та головне корисним для здоров'я. Виключити з такого прийому їжі варто солодощі та апельсиновий сік, які можуть лише нашкодити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Який сніданок шкодить здоров'ю
Апельсиновий сік з магазину містить велику кількість цукру у своєму складі, що дорівнює семи чайних ложок цукру.
Біохімік Джессі Інхауспе розповів, що варто "викорінили" солодкий фруктовий сік зі свого раціону. Замість цього варто віддати перевагу сніданку з високим вмістом білка, який гарантує довшу ситість.
Інхауспе пояснює популярність сніданків із високим вмістом цукру завдяки маркетинговим кампаніям, які протягом багатьох років переконували громадськість у тому, що додавати солодкі напої у перший прийом їжі - це гарна ідея.
"Дуже довго говорили вам: "випийте вранці апельсиновий сік, це додасть вам енергії", "сніданок має бути солодким - це має бути випічка або пластівці". Але це все брехня, адже їсти солодкі сніданки придумала харчова індустрія, щоб заробляти гроші", - зазначив експерт.
Найкращий сніданок - це солоний, який базується на білках. Найбільше організм потребує білка, але часто люди цим нехтують.
Які продукти включити у сніданок
Яйця, ковбаси (або м’ясні альтернативи), квасолю, тріску або лосось варто додати у сніданок, щоб бути впевненим, що ви починаєте день з корисних білків.
У середньому жінкам потрібно близько 44 г білка на день, а чоловікам - 55 г.
Горіхи - дуже важливий продукт для тих, хто не їсть продукти тваринного походження. Вони містять білок, антиоксиданти, магній, калій і корисні для серцево-судинної системи жири.
Насіння льону містить омега-3 жирні кислоти, білок і клітковину.
Користь для здоров'я від насіння льону полягає в зниженні рівня холестерину в крові, поліпшенні чутливості до інсуліну, зниженні в крові рівня цукру і навіть захисті від раку молочної залози.
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