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Приберіть цей шкідливий сніданок зі свого раціону для покращення стану організму

П'ятниця 11 жовтня 2024 16:00
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Приберіть цей шкідливий сніданок зі свого раціону для покращення стану організму Експерт назвав сніданок, який варто прибрати з раціону (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сніданок кожної людини повинен бути смачний та головне корисним для здоров'я. Виключити з такого прийому їжі варто солодощі та апельсиновий сік, які можуть лише нашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Який сніданок шкодить здоров'ю

Апельсиновий сік з магазину містить велику кількість цукру у своєму складі, що дорівнює семи чайних ложок цукру.

Біохімік Джессі Інхауспе розповів, що варто "викорінили" солодкий фруктовий сік зі свого раціону. Замість цього варто віддати перевагу сніданку з високим вмістом білка, який гарантує довшу ситість.

Інхауспе пояснює популярність сніданків із високим вмістом цукру завдяки маркетинговим кампаніям, які протягом багатьох років переконували громадськість у тому, що додавати солодкі напої у перший прийом їжі - це гарна ідея.

"Дуже довго говорили вам: "випийте вранці апельсиновий сік, це додасть вам енергії", "сніданок має бути солодким - це має бути випічка або пластівці". Але це все брехня, адже їсти солодкі сніданки придумала харчова індустрія, щоб заробляти гроші", - зазначив експерт.

Найкращий сніданок - це солоний, який базується на білках. Найбільше організм потребує білка, але часто люди цим нехтують.

Які продукти включити у сніданок

Яйця, ковбаси (або м’ясні альтернативи), квасолю, тріску або лосось варто додати у сніданок, щоб бути впевненим, що ви починаєте день з корисних білків.

У середньому жінкам потрібно близько 44 г білка на день, а чоловікам - 55 г.

Горіхи - дуже важливий продукт для тих, хто не їсть продукти тваринного походження. Вони містять білок, антиоксиданти, магній, калій і корисні для серцево-судинної системи жири.

Насіння льону містить омега-3 жирні кислоти, білок і клітковину.

Користь для здоров'я від насіння льону полягає в зниженні рівня холестерину в крові, поліпшенні чутливості до інсуліну, зниженні в крові рівня цукру і навіть захисті від раку молочної залози.

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