Уберите этот вредный завтрак из своего рациона для улучшения состояния организма

Завтрак каждого человека должен быть вкусным и главное полезным для здоровья. Исключить из такого приема пищи следует сладости и апельсиновый сок, которые могут только навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Какой завтрак вредит здоровью

Апельсиновый сок из магазина содержит большое количество сахара в своем составе, равное семи чайным ложкам сахара.

Биохимик Джесси Инхауспе рассказал, что стоит "искоренить" сладкий фруктовый сок из своего рациона. Вместо этого стоит отдать предпочтение завтраку с высоким содержанием белка, который гарантирует более длинную сытость.

Инхауспе объясняет популярность завтраков с высоким содержанием сахара благодаря маркетинговым кампаниям, которые на протяжении многих лет убеждали общественность в том, что добавлять сладкие напитки в первый прием пищи - это хорошая идея.

"Очень долго говорили вам: "выпейте утром апельсиновый сок, это придаст вам энергии", "завтрак должен быть сладким - это должна быть выпечка или хлопья. Но это все ложь, ведь есть сладкие завтраки придумала пищевая индустрия, чтобы зарабатывать деньги", - отметил эксперт.

Лучший завтрак - это соленый, который базируется на белках. Больше всего организм нуждается в белке, но часто люди этим пренебрегают.

Какие продукты включить в завтрак

Яйца, колбасы (или мясные альтернативы), фасоль, треску или лосось следует добавить в завтрак, чтобы быть уверенным, что вы начинаете день с полезных белков.

В среднем женщинам нужно около 44 г белка в день, а мужчинам - 55 г.

Орехи - очень важный продукт для тех, кто не ест продукты животного происхождения. Они содержат белок, антиоксиданты, магний, калий и полезные для сердечно-сосудистой системы жиры.

Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, белок и клетчатку.

Польза для здоровья от семян льна заключается в понижении уровня холестерина в крови, улучшении чувствительности к инсулину, понижении в крови уровня сахара и даже защите от рака молочной железы.