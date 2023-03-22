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Приберіть це з підвіконня: ось які речі не повинні знаходитись біля вікна

Що не можна класти на підвіконня (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто підвіконня, яке розташоване на кухні, використовують як полицю. Однак деякі речі категорично не рекомендується зберігати біля вікна.

Що не можна ставити на підвіконня - читайте в матеріалі Styler нижче.

Продукти харчування

Виробники на упакуванні продуктів зазначають, що продукти харчування не можна зберігати у місці, на яке падають прямі промені сонця.

Краще класти продукти в прохолодне місце із нормальним рівнем вологості. Загалом підвіконня не відповідає цим вимогам.

Предмети зі скла

Крихкі предмети можуть впасти на підлогу через протяг та розбитись. Також на підвіконня може застрибнути кіт.

До того не варто ставити біля вікна свічки, оскільки сонячне проміння сприятиме швидкій деформації воску.

Техніка

Мультиварка, мікрохвильова піч та електрочайник у ввімкненому стані виділятимуть пару. В результаті на склі може з’явитись велика тріщина через різницю температурного режиму.

Також підвищений рівень вологості сприяє утворенню конденсату на рамах, тому вони можуть покритися пліснявою.

Косметика та побутова хімія

Не можна зберігати на підвіконні аерозолі та парфуми, адже у цьому місці досить гаряче повітря.

В результаті косметичні засоби зазнають хімічних реакцій і ними користуватись не можна буде.

Фотографії

Фарба, нанесена на папір, не може протистояти контакту з прямими променями сонця. Усього за кілька тижнів зображення стануть блідими.

Найкраще зберігати фотографії в альбомі, оскільки це надійно захистить їх від псування.

Раніше ми повідомляли, які речі не можна тримати в будинку, адже вони притягують біду.

Також ми писали, що в домі краде вашу енергію. Від деяких речей потрібно терміново позбутися.

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