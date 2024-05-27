Приберіть це: 10 речей, які створюють в кімнаті безлад

Навіть після прибирання кімната все ще може здаватися неприбраною. Проблема полягає в певних звичках і деталях в організації простору, яким менше надають уваги - і які зводять нанівець результат прибирання.

Про те, що робить кімнату неохайною навіть після прибирання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Забагато принтів і візерунків

Хоча принти та візерунки - чудовий спосіб додати індивідуальності вашому приміщенню, їхня надмірна кількість може візуально перевантажити простір.

Щоб запобігти цьому, експерти радять зменшити кількість принтів і вибирати цілісні візерунки, які гармонійно поєднуються.

Шнури на видному місці

Хоча іноді буває важко уникнути цього, залишення шнурів і громіздких подовжувачів на видному місці може зіпсувати остаточний вигляд дизайну. Найкращий спосіб уникнути цього - спланувати все заздалегідь.

Розв'язати проблему допоможе встановлення підлогових розеток під столами, забезпечення наявності розеток на належній висоті біля ліжка або навіть пошук меблів з інтегрованим живленням.

Відсутність місця для ваших речей

Речі без визначеного місця можуть створювати захаращеність. Щоб уникнути цього, створіть спеціальні місця для зберігання різних речей і переконайтеся, що після використання предмети повертаються на своє місце - як от в кошики, контейнери, шухляди та на полиці.

Відсутність спеціального місця для речей створює безлад (фото: Freepik)

Забагато подушок

Хоча подушки додають комфорту і стилю диванам, кріслам і ліжкам, їх надлишок може "перевантажити" зони відпочинку.

Експерти рекомендують віддавати перевагу збалансованому розташуванню лише декількох підібраних по стилю кімнати подушок, які доповнюють інтер'єр.

Надмірна стилізація полиць

Оформлення полиць особистими сувенірами, вінтажними скарбами та іншими речами може надати вашій оселі естетики - але не перестарайтеся.

Перевантаження полиць надто великою кількістю предметів може зробити простір захаращеним. Ліпше продумати декор полиць так, щоб поєднати значущі предмети, залишаючи достатньо місця для кожного з них.

Неправильне застелення ліжка

Застеляючи ліжко вранці, ви не тільки починаєте свій день з правильної ноги, але й надаєте своїй кімнаті більш охайного вигляду.

Неприбране ліжко може миттєво надати кімнаті безладного вигляду, навіть якщо решта простору впорядкована. Тож, щоб уникнути цієї проблеми, зробіть застелювання ліжка щоденною ранковою рутиною.

Незастелене ліжко робить кімнату неприбраною (фото: Freepik)

Захаращений вхід до кімнати чи коридор

Вхід до кімнати, як і коридор, може задавати тон усьому приміщенню, тому найкраще використовувати підхід "менше - це більше" в цьому просторі.

Оптимізуйте вхід, використовуючи функціональні рішення для зберігання речей, такі як гачки та кошики, щоб тримати речі в порядку і мати до них доступ.

Речі на столі

Чи то робочий стіл в кімнаті, чи то стіл на кухні - здавалося, найважливіші речі, які потрібні в будь-який момент, насправді створюють безлад і забирають простір для роботи.

Щоб уникнути цього, подумайте, які речі дійсно повинні бути на столі, а які можна зберігати в доступному місці - наприклад, шафках, шухлядах чи полицях.

Захаращений стіл зробить в кімнаті безлад (фото: Freepik)

Занадто прикрашені стіни

Картини, постери чи фото на стіні - прекрасний спосіб зробити простір довершеним, але не бійтеся залишати порожні місця. Адже стіна, вкрита надто великою кількістю картин, може здаватися перевантаженою.

Створіть візуальний баланс, розвісивши картини з певною відстанню між ними і вибравши такі, що доповнюють одна одну та навколишній декор.

Надлишок меблів

Перш ніж заповнювати кімнату меблями, врахуйте розмір і планування приміщення, яке ви стилізуєте.

Переповнення кімнати зайвими меблями може зробити її тісною і хаотичною. Тож важливо підбирати предмети, залишивши в просторі лише функціональні та такі, що дозволяють легко пересуватися кімнатою.