Уберите это: 10 вещей, которые создают в комнате бардак

Даже после уборки комната все еще может казаться неубранной. Проблема заключается в определенных привычках и деталях в организации пространства, которым меньше уделяют внимания - и которые сводят на нет результат уборки.

О том, что делает комнату неряшливой даже после уборки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Слишком много принтов и узоров

Хотя принты и узоры - отличный способ придать индивидуальности вашему помещению, их избыточное количество может визуально перегрузить пространство.

Чтобы предотвратить это, эксперты советуют уменьшить количество принтов и выбирать целостные узоры, которые гармонично сочетаются.

Шнуры на видном месте

Хотя иногда бывает трудно избежать этого, оставление шнуров и громоздких удлинителей на видном месте может испортить окончательный вид дизайна. Лучший способ избежать этого - спланировать все заранее.

Решить проблему поможет установка напольных розеток под столами, обеспечение наличия розеток на должной высоте у кровати или даже поиск мебели с встроенным питанием.

Отсутствие места для ваших вещей

Вещи без определенного места могут создавать захламленность. Чтобы избежать этого, создайте специальные места для хранения различных вещей и убедитесь, что после использования предметы возвращаются на свое место - например, в корзины, контейнеры, ящики и полки.

Отсутствие специального места для вещей создает беспорядок (фото: Freepik)

Слишком много подушек

Хотя подушки придают комфорт и стиль диванам, креслам и кроватям, их избыток может "перегрузить" зоны отдыха.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение сбалансированному расположению лишь нескольких подобранных по стилю комнаты подушек, дополняющих интерьер.

Чрезмерная стилизация полок

Оформление полок личными сувенирами, винтажными сокровищами и другими вещами может предоставить вашему дому эстетики - но не переусердствуйте.

Перегрузка полок слишком большим количеством предметов может сделать пространство захламленным. Лучше продумать декор полок так, чтобы соединить значимые предметы, оставляя достаточно места для каждого из них.

Неправильное застилание кровати

Застилая кровать утром, вы не только начинаете свой день с правильной ноги, но и придаете своей комнате более опрятный вид.

Неубранная кровать может мгновенно придать комнате беспорядочный вид, даже если остальное пространство упорядочено. Чтобы избежать этой проблемы, сделайте застилание кровати ежедневной утренней рутиной.

Незастеленная кровать делает комнату неубранной (фото: Freepik)

Захламленный вход в комнату или коридор

Вход в комнату, как и коридор, может задавать тон всему помещению, поэтому лучше использовать подход "меньше - это больше" в этом пространстве.

Оптимизируйте вход, используя функциональные решения для хранения вещей, таких как крючки и корзины, чтобы держать вещи в порядке и иметь к ним доступ.

Вещи на столе

Рабочий ли это стол в комнате, или стол на кухне - казалось, самые важные вещи, которые нужны в любой момент, на самом деле создают беспорядок и забирают пространство для работы.

Чтобы избежать этого, подумайте, какие вещи действительно должны быть на столе, а какие можно хранить в доступном месте - например, шкафчиках, ящиках или полках.

Загроможденный стол сделает в комнате беспорядок (фото: Freepik)

Чересчур украшенные стены

Картины, постеры или фото на стене - прекрасный способ сделать пространство совершенным, но не бойтесь оставлять пустые места. Ведь стена, покрытая слишком большим количеством картин, может казаться перегруженной.

Создайте визуальный баланс, развесив картины с определенным расстоянием между ними и выбрав дополняющие друг друга и окружающий декор.

Избыток мебели

Прежде чем заполнять комнату мебелью, учтите размер и планировку помещения, которое вы стилизуете.

Переполнение комнаты лишней мебелью может сделать ее тесной и хаотичной. Поэтому важно подбирать предметы, оставив в пространстве только функциональные и позволяющие легко передвигаться по комнате.