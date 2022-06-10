"При Украине такого не было": россияне лишают крымчан пляжей (видео протестов)

В оккупированном Россией украинском Крыму местные "власти" закрыли жителям Севастополя доступ на пляжи. Входы на места для купания на побережье сейчас преграждают силовики и неизвестные вооруженные люди, отгоняя желающих покупаться в море. Возмущенные севастопольцы в ответ организовывают митинги.

Как и почему жителей Севастополя лишают пляжей, и что об этом думают люди - читайте в материале ниже.

Еще в конце мая было распространено заявление оккупационной администрации о закрытии для посещения и ограничении доступа к некоторым пляжам Севастополя. Речь идет о пляже "Ушакова балка" и "Хрустальный".

Сначала табу, фактически действовавшее всю весну, объясняли "плохой эпидемиологической ситуацией", а затем "губернатор" Михаил Развожаев признал, что запрет связан именно с полномасштабным нападением РФ на континентальную часть Украины.

"Примечательно, что оккупанты признали правду после того, как местный предприниматель, терявший "летний доход", проломил загороженный вход на пляж", - обратили внимание в Association of Reintegration of Crimea.

Оба пляжа расположены на южной стороне главной Севастопольской бухты, большинство территории которой является "режимной" и их перекрытие означает опасение агрессора о возможных надводных или подводных диверсий против судов Черноморского флота РФ.

Как уточнили в паблике "Доска Позора Чиновников Крыма", в Севастополе также вычеркнули из доступных для посещения пляжей Городской, Мраморный, Васили, Альбатрос, Толстяк, Таврида, а еще базы отдыха "Чайка", "Дельфин" и "Батилиман".

Сейчас же жители Севастополя стали выходить на митинги против запрета купаться из-за российской "специальной операции" и боев в Украине.

Видео: в оккупированном Севастополе людей не пускают на пляж (кадры от канала "ЧП / Севастополь"

По словам местных жителей, они слышат "хлопки", но пугает их не это - а самодурство и наглость "властей", которые лишили их права на отдых, пишет Its My Media.

"При царе этот район отдали нищему сословию, чтобы здесь отдыхали, при СССР это все сохранилось, при Украине были поползновения, но тоже все сохранилось, а пришла "родная гавань" и идите отсюда", - возмущался протестующий пенсионер.

Видео: В Севастополе 500 человек вышли на протест из-за закрытия пляжа "Ушакова балка"