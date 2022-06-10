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"При Україні такого не було": росіяни позбавляють кримчан пляжів (відео протестів)

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Севастополь, П'ятниця 10 червня 2022 22:39
"При Україні такого не було": росіяни позбавляють кримчан пляжів (відео протестів) Колаж РБК-Україна: окупанти закрили доступ до пляжів у Севастополі
Автор: Володимир Костирін

В окупованому Росією українському Криму місцева "влада" закрила жителям Севастополя доступ на пляжі. Входи на місця для купання на узбережжі зараз перегороджують силовики та невідомі озброєні люди, відганяючи бажаючих купуватися в море. Обурені севастопольці у відповідь організовують мітинги.

Як і чому жителів Севастополя позбавляють пляжів, і що про це думають люди - читайте в матеріалі нижче.

Ще наприкінці травня була поширена заява окупаційної адміністрації про закриття для відвідування й обмеження доступу до деяких пляжів Севастополя. Йдеться про пляжі "Ушакова балка" і "Кришталевий".

Спочатку табу, що фактично діяло всю весну, пояснювали "поганою епідеміологічною ситуацією", а потім "губернатор" Михайло Развожаєв визнав, що заборона пов'язана саме з повномасштабним нападом РФ на континентальну частину України.

"Примітно, що окупанти визнали правду після того, як місцевий підприємець, який втрачав "літній дохід", проломив загороджений вхід на пляж", - звернули увагу в Association of Reintegration of Crimea.

Обидва пляжі розташовані на південній стороні головної Севастопольської бухти, більшість території якої є "режимною" та їх перекриття означає побоювання агресора щодо можливих надводних або підводних диверсій проти суден Чорноморського флоту РФ.

Як уточнили в пабліку "Дошка Ганьби Чиновників Криму", в Севастополі також викреслили з доступних для відвідування пляжів Міський, Мармуровий, Василі, Альбатрос, Товстун, Таврида, а ще бази відпочинку "Чайка", "Дельфін" і "Батілиман".

Зараз же жителі Севастополя стали виходити на мітинги проти заборони купатися через російську "спеціальну операцію" та бої в Україні.

Відео: в окупованому Севастополі людей не пускають на пляж (кадри від каналу "ЧП / Севастополь"

За словами місцевих жителів, вони чують "хлопки", та лякає їх не це - а самодурство і нахабство "влади", що позбавила їх права на відпочинок, пише Its My Media.

"За царя цей район віддали біднякам, щоб тут відпочивали, при СРСР це все збереглося, при Україні були наміри, але теж все збереглося, а прийшла "рідна гавань" і йдіть звідси", - обурювався протестуючий пенсіонер.

Відео: у Севастополі 500 людей вийшли на протест через закриття пляжу "Ушакова балка"

Нагадаємо, раніше в травні з'явилася інформація, що у РФ готуються на випадок заколотів у Криму через війну в Україні, й окупанти збирають загони карателів.

Також ми писали про те, що раніше президент Володимир Зеленський назвав ціну звільнення Криму від російської окупації.

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Севастопіль Крим Війна Росії проти України
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