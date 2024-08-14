Презентація iPhone 16: коли Apple оголосить дату заходу?

Очікується, що Apple проведе свій захід у перші два тижні вересня, що означає, що анонс самої події відбудеться вже за кілька тижнів. Ось що нам каже історія про таймінг презентації iPhone 16.
Якого числа чекати на анонс заходу нового покоління iPhone 16, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Як передбачалося раніше цього місяця, презентація iPhone 16, найімовірніше, відбудеться 10 вересня. Ця дата є найбільш імовірною, ґрунтуючись на подіях попередніх років.
Коли Apple анонсувала свої вересневі заходи за останні чотири роки:
Зверніть увагу, що у 2020 році на заході не було iPhone 12 через затримки, пов'язані з пандемією COVID. iPhone 12 був анонсований у жовтні.
За останні два роки Apple змінила свій підхід, анонсуючи дати презентації iPhone за два тижні до її проведення.
Зважаючи на очікувану дату заходу 10 вересня, ймовірно, що Apple оголосить про презентацію iPhone 16 приблизно 27 серпня.
Очікується, що iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримають такі оновлення:
Зміни, які варто очікувати від iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max:
Нагадаємо, що у мережі вже показали перші фотографії макетів iPhone 16 у нових кольорах.
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