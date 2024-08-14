Презентация iPhone 16: когда Apple объявит дату мероприятия?

Ожидается, что Apple проведет свое мероприятие в первые две недели сентября, что означает, что анонс самого события состоится уже через пару недель. Вот что нам говорит история о тайминге презентации iPhone 16.
Какого числа ждать анонса мероприятия нового поколения iPhone 16, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Как предполагалось ранее в этом месяце, презентация iPhone 16, скорее всего, состоится 10 сентября. Эта дата является наиболее вероятной, основываясь на событиях предыдущих лет.
Когда Apple анонсировала свои сентябрьские мероприятия за последние четыре года:
Обратите внимание, что в 2020 году на мероприятии не было iPhone 12 из-за задержек, связанных с пандемией COVID. iPhone 12 был анонсирован в октябре.
За последние два года Apple изменила свой подход, анонсируя даты презентации iPhone за две недели до ее проведения.
Учитывая ожидаемую дату мероприятия 10 сентября, вероятно, что Apple объявит о презентации iPhone 16 примерно 27 августа.
Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат следующие обновления:
Изменения, которые стоит ожидать от iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max:
Напомним, что в сети уже показали первые фотографии макетов iPhone 16 в новых цветах
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