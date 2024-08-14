Презентация iPhone 16: когда Apple объявит дату мероприятия?

История презентаций iPhone

Как предполагалось ранее в этом месяце, презентация iPhone 16, скорее всего, состоится 10 сентября. Эта дата является наиболее вероятной, основываясь на событиях предыдущих лет.

Когда Apple анонсировала свои сентябрьские мероприятия за последние четыре года:

2023: Анонсировано 29 августа 2023 года, мероприятие состоялось 12 сентября 2023 года

2022: Анонсировано 24 августа 2022 года, мероприятие состоялось 7 сентября 2022 года

2021: Анонсировано 7 сентября 2021 года, мероприятие состоялось 14 сентября 2021 года

2020: Анонсировано 8 сентября 2020 года, мероприятие состоялось 15 сентября 2020 года

Обратите внимание, что в 2020 году на мероприятии не было iPhone 12 из-за задержек, связанных с пандемией COVID. iPhone 12 был анонсирован в октябре.

За последние два года Apple изменила свой подход, анонсируя даты презентации iPhone за две недели до ее проведения.

Учитывая ожидаемую дату мероприятия 10 сентября, вероятно, что Apple объявит о презентации iPhone 16 примерно 27 августа.

Подробнее об iPhone 16

Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат следующие обновления:

Чип A18 с 8 ГБ для поддержки Apple Intelligence

Кнопка действия

Кнопка захвата для управления приложением камеры

Меньший вертикально ровный блок камеры для пространственной видеозаписи

Новые цвета: синий, зеленый, розовый, белый и черный

Изменения, которые стоит ожидать от iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max: