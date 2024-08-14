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Презентация iPhone 16: когда Apple объявит дату мероприятия?

Когда Apple официально объявит дату презентации iPhone 16 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Ожидается, что Apple проведет свое мероприятие в первые две недели сентября, что означает, что анонс самого события состоится уже через пару недель. Вот что нам говорит история о тайминге презентации iPhone 16.

Какого числа ждать анонса мероприятия нового поколения iPhone 16, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

История презентаций iPhone 

Как предполагалось ранее в этом месяце, презентация iPhone 16, скорее всего, состоится 10 сентября. Эта дата является наиболее вероятной, основываясь на событиях предыдущих лет. 

Когда Apple анонсировала свои сентябрьские мероприятия за последние четыре года: 

  • 2023: Анонсировано 29 августа 2023 года, мероприятие состоялось 12 сентября 2023 года 
  • 2022: Анонсировано 24 августа 2022 года, мероприятие состоялось 7 сентября 2022 года 
  • 2021: Анонсировано 7 сентября 2021 года, мероприятие состоялось 14 сентября 2021 года 
  • 2020: Анонсировано 8 сентября 2020 года, мероприятие состоялось 15 сентября 2020 года 

Обратите внимание, что в 2020 году на мероприятии не было iPhone 12 из-за задержек, связанных с пандемией COVID. iPhone 12 был анонсирован в октябре. 

За последние два года Apple изменила свой подход, анонсируя даты презентации iPhone за две недели до ее проведения. 

Учитывая ожидаемую дату мероприятия 10 сентября, вероятно, что Apple объявит о презентации iPhone 16 примерно 27 августа

Подробнее об iPhone 16 

Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат следующие обновления: 

  • Чип A18 с 8 ГБ для поддержки Apple Intelligence 
  • Кнопка действия 
  • Кнопка захвата для управления приложением камеры 
  • Меньший вертикально ровный блок камеры для пространственной видеозаписи 
  • Новые цвета: синий, зеленый, розовый, белый и черный 

Изменения, которые стоит ожидать от iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max: 

  • Чип A18 Pro 
  • Более крупные дисплеи: 6,3 дюйма и 6,9 дюйма для iPhone 16 Pro и Pro Max соответственно 
  • Новые цвета: черный титан, натуральный титан, белый титан и розовый титан 
  • Кнопка захвата для управления приложением камеры 
  • 5-кратная камера на iPhone 16 Pro 

Напомним, что в сети уже показали первые фотографии макетов iPhone 16 в новых цветах

А еще мы писали про 5 функций iPhone 16, которые оправдают его ожидание.

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