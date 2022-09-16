Может превышать стоимость автомобиля: за какие нарушения ПДД в Украине самые большие штрафы

Водители в Украине могут получить штрафы за разные нарушения - от грязного номера авто и не пристегнутого ремня до создания аварийной ситуации и езды в нетрезвом виде. Большинство штрафов не превышают 1000 гривен, но есть нарушения, за которые придется выложить довольно крупную сумму.
За что можно получить самые большие штрафы при нарушении ПДД - читайте в материале ниже.
Отсутствие мотошлема, не пристегнутый ремень безопасность, разговоры по мобильному телефону - все это карается штрафом в размере 510 гривен. В такую же сумму обойдется нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановок, проезд на красный свет светофора.
Сели за руль и забыли дома права или регистрационный документ на авто - штраф 425 гривен.
Не пропустили скорую помощь, полицию или аварийную службу на дороге - штраф 680 гривен.
За поездки на незарегистрированном автомобиле, без номерного знака или номерами, которые заляпаны грязью - штраф 850 гривен.
Нарушение ПДД, которое привело к аварийной ситуации - 850 гривен.
ДТП, в котором повреждены другие автомобили - штраф 1190 гривен.
За нарушение скоростного режима в населенных пунктах в пределах 20-50 км/в час - 340 гривен, если скорость превышена более чем на 50 км/в час - 1700 гривен.
Если водитель создал аварийную ситуацию - штраф в 1445 гривен
Вождение автомобиля без прав - 3400 гривен, такая же сумма штрафа и за то, что водитель уехал с места ДТП.
За передачу авто человеку, у которого нет прав - 3400 гривен. Повторное нарушение - штраф 40800 гривен, лишение прав на 5-7 лет и возможна конфискация транспортного средства.
За вождение авто в нетрезвом состоянии - штраф на 17000 гривен с лишением прав на год.
Если водитель снова сядет за руль после лишения прав и его поймает полиция - штраф составит 20400 гривен.
При повторном нарушении в течение 12 месяцев - штраф в 34000 гривен, лишение прав на 3 года и платное изъятие автомобиля. Или арест на 10 дней.
Если в течение 12 месяцев водитель снова сядет за руль после лишения прав - штраф составит 40800 гривен и его лишат прав на более долгий срок.
В третий раз за такое же нарушение придется заплатить штраф в размере 51000 гривен, водительские права заберут на 10 лет, а автомобиль конфискуют.
Кстати, ранее мы писали о том, что украинцам объяснили, как законно отказаться от повестки.
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