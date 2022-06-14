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Превращаем сосиски в тесте в кулинарный шедевр: 5 способов заворачивания

Скриншот видео: Как завернуть сосиску в тесте оригинально
Автор: Светлана Мащенко

Если у вас есть пачка сосисок и упаковка замороженного слоеного теста, остановить вас могут только границы фантазии. Чтобы вам помочь, предлагаем оригинальные способы упаковать сосиски так, чтобы у вас получился настоящий кулинарный шедевр!

Рецептом поделилась известный кулинар Alina FooDee.

Классический

Берем полоску теста шириной 1,5 - 2 см, слегка раскатываем ее вдоль и заворачиваем сосиску внахлест.

Косичка

Отрезаем прямоугольник теста. В центр кладем сосиску и по бокам прорезаем под углом полосочки около 1 см шириной.

Дальше заплетаем косичку. Лишнее тесто снизу отрезаем и фиксируем. Кроме сосиски, также можно положить еще сыр, и получится сосиска в тесте с сыром.

Торнадо дог

Накалываем половину сосиски на шпажку. Сосиску по спирали под углом прорезаем ножом. Раскрываем аккуратно сосиску, должна получиться спираль. Оборачиваем тоненькую полоску теста (до 1 см шириной) вокруг сосиски, помещая тесто в прорезы.

Колосок

Кладем сосиску в прямоугольник теста, фиксируем тесто сбоку, снизу и сверху. Получается сосиска в футляре из теста.

Теперь кладем этот футляр вниз швом и на расстоянии 0,5-1 см разрезаем сосиску поперек, не задев при этом нижний шов. Раскрываем кружочки сосиски в тесте поочередно в каждую сторону.

Шахматная доска

Сосиску разрезаем вдоль пополам, потом каждую половинку также вдоль еще на 3 части.

Берем прямоугольник теста, отступаем немного от края и нарезаем его на полоски шириной 1-1,5 см.

Просовываем каждую часть сосиски через одну полоску теста, формируя при этом рисунок шахматной доски.

Смазываем наши "поделки" взбитым яйцом с молоком и выпекаем 15 минут при 220 градусах.

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