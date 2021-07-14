Претендент на руководство МВД Монастырский расхваливал диссертацию Кивы

Нардеп от "Слуги народа", глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский, который получил от президента Владимира Зеленского предложение возглавить МВД вместо Арсена Авакова, давал положительный отзыв на скандальную диссертацию Ильи Кивы из "ОПЗЖ". В распоряжении журналистов попал соответствующий документ.
Об этом передает издание ZN.ua.
Руководитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в своей справке о "практическом внедрении результатов диссертационного исследования" Кивы от 25 января указывал, что работа депутата "вызвала интерес", и результаты исследования претендента на ученую степень "внедряются в практическую деятельность" его комитета.
Тема диссертации Кивы - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Денис Монастырский написал хороший отзыв на диссертацию Кивы (фото: zn.ua)
Тогда как в обществе вопрос "защиты" Кивой диссертации и получение одиозным политиком звания кандидата наук по государственному управлению вызвали возмущение и резонанс, Монастырский поддержал депутата.
По мнению журналистов, отзыв "Слуги народа" свидетельствует, что он является "человеком команды", ведь Киву считают приближенным к Авакову, действующему руководителю МВД.
Кроме того, документ "свидетельствует о проблемах с академическими и моральными ценностями" Монастырского, отмечается в материале.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Монастырского на пост министра внутренних дел.
Ранее мы писали о том, что видео защиты Кивой диссертации попало в сеть и вызвало смех пользователей интернета.