Претендент на руководство МВД Монастырский расхваливал диссертацию Кивы

Руководитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в своей справке о "практическом внедрении результатов диссертационного исследования" Кивы от 25 января указывал, что работа депутата "вызвала интерес", и результаты исследования претендента на ученую степень "внедряются в практическую деятельность" его комитета.

Тема диссертации Кивы - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Денис Монастырский написал хороший отзыв на диссертацию Кивы (фото: zn.ua)

Тогда как в обществе вопрос "защиты" Кивой диссертации и получение одиозным политиком звания кандидата наук по государственному управлению вызвали возмущение и резонанс, Монастырский поддержал депутата.

По мнению журналистов, отзыв "Слуги народа" свидетельствует, что он является "человеком команды", ведь Киву считают приближенным к Авакову, действующему руководителю МВД.

Кроме того, документ "свидетельствует о проблемах с академическими и моральными ценностями" Монастырского, отмечается в материале.