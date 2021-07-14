ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В четверг СН соберет фракцию. Проголосуют кандидатуру Монастырского на главу МВД

Новина українською →
Украина, Среда 14 июля 2021 10:24
В четверг СН соберет фракцию. Проголосуют кандидатуру Монастырского на главу МВД Фото: кандидат на пост главы МВД Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

"13 июля заявление Авакова об отставке зарегистрировано в Верховной раде. В четверг, 15 июля, в перерыве между заседаниями парламента мы соберем фракцию и проголосуем за кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. В тот же день будет представление к премьер-министру", - сообщил нардеп.

Арахамия прогнозирует, что за нового министра внутренних дел проголосует большинство членов парламента.

Напомним, ранее глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский рассказал о предложении главы государства возглавить Министерство внутренних дел вместо Арсена Авакова. Он отметил, что предложение получил во вторник, 13 июля.

Как писало РБК-Украина, вчера Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.

Сразу после этого состоялось заседание фракции СН, на котором президент Владимир Зеленский предложил Монастырского кандидатом на пост главы МВД.

Подробнее об отставке главы МВД и назначении нового министра читайте в нашем материале "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".

Читайте РБК-Украина в Google News
Арсен Аваков Давид Арахамия Верховная рада
NEWS
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти