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Злочинці заволодівають грошима клієнтів ПриватБанку: розкрита нова схема шахрайства

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Київ, Неділя 25 липня 2021 18:36
Злочинці заволодівають грошима клієнтів ПриватБанку: розкрита нова схема шахрайства Колаж РБК-Україна: клієнтів ПриватБанку попередили про новий шахрайстві
Автор: Роман Мирончук

Шахраї під різними хитрощами намагаються заволодіти коштами довірливих українців. Один зі способів обдурити людей - це зателефонувати і видати себе за співробітника служби безпеки ПриватБанку.

Про такий випадок розповіла клієнтка банку Лілія Рагуцька на своїй сторінці в Facebook.

Фейковий співробітник

"Дзвінок вранці. "Здрастуйте, вас турбують зі служби безпеки ПриватБанку. Ми зафіксували спробу входу в ваш "Приват24" з міста Харків. Це були ви? Зізнаюся, спочатку майже повірила ", - написала жінка.

Лілія також підкреслила, що "співробітник банку" спілкувався з нею російською мовою виключно на ім'я та по батькові. Також у нього була інформація про регіон, де вона.

Шахрай навіть назвав адресу рідної домівки звідки вона нібито заходила у свій особистий кабінет.

"Насторожили спочатку нотки нетерплячості в голосі і те, що співрозмовник без угаву говорив. Коли ж він почав мене переконувати завантажити додаток для дистанційного керування телефоном - "будемо відключати 2 пристрої, з яких заходили в ваш кабінет"- все стало ясно", - додала вона.

Лілія знайшла в інтеренеті номер з якого їй дзвонили, і переконалася, що це були шахраї. Вона подзвонила на гарячу лінію банку і про все їм розповіла.

Злочинці заволодівають грошима клієнтів ПриватБанку: розкрита нова схема шахрайства

Номери шахраїв (фото: facebook.com/liliya.ragutskaya)

Будьте уважні

Співробітники банків ніколи не дзвонять з мобільних номерів, і ніколи не просять назвати свій пароль або дані платіжної карти. Якщо вам зателефонували, і ви відчуваєте, що щось не так, краще повісьте трубку і самі передзвоніть на офіційну лінію фінустанови.

Нагадаємо, "Нова пошта" попередила українців про шахраїв.

Ми також писали про те, що українцям у Facebook Messenger приходять дивні повідомлення. Не переходьте за посиланням.

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