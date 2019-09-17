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Не золотые купола: пресс-секретарь Зеленского набила себе тату на спине

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 17:55
Не золотые купола: пресс-секретарь Зеленского набила себе тату на спине
Юлия Мендель и Владимир Зеленский (фото: facebook.com/Юлія Мендель)

Помощница Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась патриотическим тату

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что недавно набила себе огромное тату на спине. По словам чиновницы, на то, чтобы на ее теле появился яркий патриотический рисунок, она потратила около 13 часов.

К слову, это вторая татуировка помощницы президента Украины. Первая - маленькая и милая - была сделана "в довольно молодые годы", но сейчас Юлия стремится ее переделать.

Не золотые купола: пресс-секретарь Зеленского набила себе тату на спине

Юлия Мендель (фото: iod.media)

А вот вторая - большая татуировка на спине - патриотическая. Она несет в себе все признаки украинства, например, элементы вышиванки, колоски, потому что Украина всегда ассоциируется с пшеницей, там 13 оттенков цветов.

"Я его делала около 13 часов. Первый раз лежала восемь часов, второй - около пяти часов. Мы сами его придумали, и я знаю, что такого точно ни у кого нет", - рассказала 33-летняя Мендель изданию "ЙОД".

Не золотые купола: пресс-секретарь Зеленского набила себе тату на спине

Юлия Мендель (фото: facebook.com/Юлія Мендель)

Это тату было сделано три года назад в трудное для самой девушки время. Тогда она сломала ногу и была почти все время прикована к постели.

"Моя коллега начала рисовать мне на гипсе, и я сказала: "Слушай, у тебя нет татуировщика?" Тогда мне пришла идея, где и что я хочу сделать", - говорит она.

Сегодня Юлия сомневается, что патриотическое тату "очень подходит под ту часть тела".

"Но оно красивое. Это моя татуировка, полностью", - резюмировала она.

Не золотые купола: пресс-секретарь Зеленского набила себе тату на спине

Юлия Мендель (фото: facebook.com/Юлія Мендель)

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