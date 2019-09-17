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Помощнице Зеленского угрожают расправой: все подробности

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 21:05
Помощнице Зеленского угрожают расправой: все подробности
Фото: Юлия Мендель (РБК-Украина)

Юлия Мендель рассказала о хейтерах в соцсетях

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что получала в смс-сообщениях угрозы. По ее словам, в послании было написано, что с ней что-то сделают нехорошее. Также помощник главы государства сообщила, что в сети у нее много хейтеров.

"Вот сегодня получила смску, что со мной что-то там сделают. Так, пишут иногда неприятные вещи, угрожают, в комментариях много хейтерского отношения", - рассказала Юлия изданию "ЙОД".

Мендель считает, что это нормально, что люди выражают в комментариях свое мнение, ведь это политика.

Помощнице Зеленского угрожают расправой: все подробностиЮлия Мендель (фото: facebook.com/Юлія Мендель)

"Мое имя стало публичным, поэтому осудить меня очень просто. Люди лайкают, люди заходят, люди читают. Это прессинг не только для меня, а для многих людей, которые работают в Офисе президента. Это нормально, это политика", - сообщила она.

Юлия считает, что самая агрессивная соцсеть - это Twitter.

"Агрессивная социальная сеть - Твиттер. Там есть категория людей, которая относится к определенной политической партии. Комментарии очень странные, почему-то они идут вразрез не только с моим отношением к миру, моей философией или позицией, но вопреки здравому смыслу", - подитожила Юлия.

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