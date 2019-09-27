ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прес-секретар Зеленськоговідреагувала на скандал з журналістом

STYLERЖиття    27.09.2019 - 15:49
Прес-секретар Зеленськоговідреагувала на скандал з журналістом
Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна)

Юлія Мендель прокоментувала скандал, в який вона потрапила

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель відреагувала на інформацію про те, що вона штовхала журналіста і виривала в нього мікрофон, коли той намагався поставити запитання президенту. Свою версію Юля опублікувала на своїй Facebook - сторінці.

Вона привела в приклад США, де, за її словами, журналіста можуть заарештувати, якщо йому сказали "ні", а він все одно підійшов з питанням. Також помічниця Зеленського закликала ЗМІ перевіряти інформацію. Вона запевнила, що не нападала на журналіста Сергія Андрушко, а просто зупиняла його.

"Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві. Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване "Ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки", - написала Мендель.

Прес-секретар Зеленськоговідреагувала на скандал з журналістомСкріншот поста (Facebook/Юлія Мендель)

Як ми раніше писали пресс-секретар президента України Юлія Мендель відштовхувала журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушко і виривала в нього мікрофон, коли він спробував поставити запитання Володимиру Зеленському.

Названо улюблений алкоголь Зеленського: що і як вживає президент
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся