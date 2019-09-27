Прес-секретар Зеленськоговідреагувала на скандал з журналістом

Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна)

Юлія Мендель прокоментувала скандал, в який вона потрапила

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель відреагувала на інформацію про те, що вона штовхала журналіста і виривала в нього мікрофон, коли той намагався поставити запитання президенту. Свою версію Юля опублікувала на своїй Facebook - сторінці.

Вона привела в приклад США, де, за її словами, журналіста можуть заарештувати, якщо йому сказали "ні", а він все одно підійшов з питанням. Також помічниця Зеленського закликала ЗМІ перевіряти інформацію. Вона запевнила, що не нападала на журналіста Сергія Андрушко, а просто зупиняла його.

"Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві. Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване "Ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки", - написала Мендель.

Скріншот поста (Facebook/Юлія Мендель)

Як ми раніше писали пресс-секретар президента України Юлія Мендель відштовхувала журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушко і виривала в нього мікрофон, коли він спробував поставити запитання Володимиру Зеленському.